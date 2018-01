Ciclismo | Vuelta a San Juan Najar lo gana todo en El Colorado Gonzalo Najar se dispone a celebrar el triunfo de etapa. / VUELTA A SAN JUAN El argentino se impone en la quinta etapa y es el nuevo líder de la carrera BENITO URRABURU Viernes, 26 enero 2018, 19:21

Es como si se hubiese obrado un milagro bajo el cielo sanjuanino: en el alto de El Colorado aparece la estructura de la llegada a la Vuelta a San Juan, de la quinta etapa de la prueba, en medio de la nada. Mientras el vencedor, Gonzalo Najar (SEP), llegaba a la meta y se colocaba de líder, pensamos en la fugacidad en la que se convierte cada día una carrera ciclista, que realiza su montaje con celeridad, recibe a corredores, aficionados y periodistas, y con la misma rapidez se va, dando la impresión de que allí no ha habido nunca nada.

Najar es el actual campeón argentino de ruta. Es de Jujuy, una localidad en el norte de Argentina, relativamente cerca de Salta (en Argentina, las distancias son enormes), de donde es Daniel Díaz, ganador de la Vuelta a San Luis, y los dos, que pertenecen al equipo SEP, han preparado San Juan, una carrera que se puede decir que tienen ganada, salvo que pase algo extraño, puesto que manejan una diferencia de tiempo importante. Se entrenaron durante veinte días a tres mil metros.

Najar tiene 24 años, le llaman ‘dinamita’, ha competido con la selección argentina y ha tumbado a todos los hombres importantes de la carrera. También ha hecho podios en varios campeonatos argentinos y ganó una etapa en a Vuelta a Mendoza.

Lo más llamativo no es que haya ganado, sino las diferencias que ha conseguido en la meta y el ataque que lanzó, y que mantuvo, a veinte kilómetros de la cima. El director del equipo SEP, Sergio Gili, les puso en el hotel, antes de acudir a la salida, un vídeo para motivarles, con música y mensajes muy concretos.

El único que terminó a menos de dos minutos fue Óscar Sevilla, que finalizó a 1:58. Hombres del WorldTour como Tiesj Benoot (Lotto) cedieron 2:23, al igual que el hasta ayer líder, Filippo Ganna. Dayer Quintana y Darwin Atapuma se fueron a los 2:57. Rafal Majka perdió 3:07. Todo un recital de un corredor que hasta el momento no había explotado como ciclista. El equipo SEP está patrocinado por el Sindicato de Empleo Público de San Juan y todos sus componentes son profesionales.

La caramagnola, a la cabeza

El año pasado, en la última etapa de la prueba, en la circunvalación, se escaparon Dotti, Najar y Nibali. El italiano le tiró la caramagnola (el bidón) a la cabeza porque no le gustó que no colaborase en la fuga.

La nota más curiosa fue cuando se juntaron en la sala de prensa Filippo Ganna, 20 años, y Óscar Sevilla, 41. Le preguntaron al español si era consciente que Ganna podía ser su hijo: «Pues sí, podría ser mi hijo. Espero que en el futuro le pueda ver ganar las grandes clásicas del calendario. Para mí es un orgullo estar con él».

Óscar Sevilla lo dio todo pero no pudo recortarle tiempo a Najar: «Me confié mucho siguendo a Majka y se nos marchó Najar. No sé cómo, pero subió muy rápido. Lo he intentado todo, como hago siempre, pero no ha podido ser. Quizá hayamos pecado de confianza porque no le conocíamos y cuando le hemos querido coger, no hemos podido», explicaba un Óscar Sevilla al que se le notaba el esfuerzo realizado.

Sevilla superó el golpe

«Es una pena volver a rozar el podio. No ha podido ser pero estoy muy contento de volver a estar delante. He dado espectáculo y ganas no me faltan. Lo teníamos a treinta segundos, le veíamos y ha sido sido raro porque de repente, en poco tiempo, ha pasado a 1:20. Así es el ciclismo. Yo gané una Vuelta a Colombia por un segundo y perdí otra el último día. ¿Rabia? El ciclismo es así. También el ganador se ha merecido la victoria».

Filippo Ganna, que es tercero en la general, estaba contento con su puesto: «Soy el único corredor de todos los que han entrado delante que pesa 85 kilos. Los demás están por los 55 kilos y eso me da mucha moral». Para llegar hasta El Colorado tuvimos que coger una recta de 50 kilómetros que parecía que iba a atravesar la cordillera preandina, pero no, la esquivó con una de esas curvas imposibles en las que si no se regula la velocidad, te estrellas. Durante hora y media, en setenta kilómetros no habíamos visto ningún signo de vida humana. No había nada, ni pueblos, ni gasolineras, nada. Ni un signo de civilización. Vimos señales de vida cuando en un cartel leemos, Chile a 163 kilómetros».

La etapa se jugó en la parte final, cuando Gonzalo Nijar se escapó y el pelotón se cortó. Fueron saltando corredores… por atrás, para quedarse Majka, Sevilla, Bennot y Ganna delante. Omar Mendoza, el compañero de Sevilla en el Medellín, hacía el trabajo de intentar rebajar una diferencia que no decrecía a pesar de los nombres que venían por detrás. A cuatro kilómetros Sevilla se quedó con Villalobos y Rodolfo Torres. Najar no sólo no aflojaba, sino que le metió 1.58 a Sevilla. Sobran las palabras.