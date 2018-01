Ciclismo Mullen sobrevivió en el infierno de San Juan Imagen de archivo de Rafal Majka, que quedó tercero El corredor de Trek se impuso al gran favorito, Filippo Ganna, por 25 segundos en la contrarreloj de 14,4 kilómetros y el italiano es nuevo líder BENITO URRABURU San Juan Miércoles, 24 enero 2018, 08:06

El calor ha llegado a San Juan, si es que alguna vez se ha ido en este verano sanjuanino. Los pronósticos del tiempo situaban el mercurio en los 35 grados y hoy estaba ya en los 45. A la temperatura se une el calor del asfalto que achicharra a los ciclistas a toda la caravana de la prueba. La sensación térmica llegó a los 50 grados.

La contrarreloj, a pesar de ser corta, se les hizo muy dura los ciclistas, sobre todo a los escaladores, que sufrieron en una trazado plano, de ida y vuelta, que no tenía ninguna subida. Las montañas están lejos de San Juan y la capital es totalmente plana, lo que permitió a los especialistas rodar muy fuerte.

En el apartado deportivo fallaron los pronósticos. En la contrarreloj de 14,4 kilómetros se impuso el irlandés Mryan Mullen, un gigantón de 1.89 y 77 kilos de peso que sobrevivió con unas temperaturas imposibles. Aventajó en 25 segundos a Filippo Ganna y en 30 a Rafal Majka y Gregoy Daniel, con Óscar Sevilla a 36 segundos.

Mullen y Ganna volverán a coincidir en muchas contrarrelojs en el futuro. El corredor de Trek demostró que está mucho más formado físicamente que el tierno italiano, al que le pasó factura el fuerte calor.

Buena trayectoria

Mullen fue segundo en 2014 en el mundial de Ponferrada sub 23, además de ser campeón de Irlanda de ruta. En 2016 fue quinto el mundial contrarreloj profesional de Catar. Acabó a once segundos de Castroviejo, que fue podio, y el año pasado terminó tercero en el Campeonato de Europa contrarreloj.

Llevaba tres años en el WorldTour con el Cannondale. Cuando la formación americana pasó unos malos momentos sobre su continuidad, Trek le contactó y se fue con ellos.

Mullen corrió como aficionado en el equipo irlandés de categoría continental An Post Chain Reaction, que fundó Sean Kelly, y que esta temporada no está en el pelotón, después de diez años formando parte del mismo. Era la referencia del ciclismo irlandés y en él se formaron corredores como Sam Bennet, que logró diecisiete victorias el año pasado o Dune (Aqua Blue), además de Mullen, entre otros.

Según los responsables del equipo, la situación política de Cataluña y el Brexit en el Reino Unido fueron fundamentales para no encontrar patrocinadores. Tenían mucha vinculaciones con España. Su cara, que estaba roja como un tomate por el impacto del sol, que castigó su piel blanquecina, sobresalía con su maillot de campeón de Irlanda contrarreloj.

“Era mi primera carrera con el Trek y mi primera carrera del año y no sabía como me iba a encontrar. Esta carrera y la contrarreloj eran importantes para saber como estoy de entrenamientos”.

Comentó que su próximo objetivo es “la Vuelta al Algarve, en la que también hay una contrarreloj que me puede venir bien. Cuando llegué a Argentina y vi el recorrido de la crono me puse muy contento porque comprobé que no tenía subida. Cuando ha pegado un poco de viento he tenido que apretar algo más, pero he podido hacerlo”.

Tensa espera

Estuvo mucho tiempo esperando que llegasen todos los corredores puesto que salió muy pronto: “Fue un poco aburrido, pero para eso nos pagan los equipos y el resultado lo compensa todo. He utilizado un 56 de desarrollo, pero normalmente utilizo un 58. Mis objetivos del año son el Campeonato de Irlanda contrarreloj y el Campeonato de Europa que se disputa en Glasgow”.

Ganna, el futuro

Filippo Ganna (Emirato Árabes), segundo año de profesional, se quedó con las ganas de subir al primer puesto del podio. Ganna, que ya ha sido campeón del mundo y de Europa de persecución, quiere volver a buscar el oro en esa disciplina, además de en la persecución por equipos en el próximo mundial. Se tuvo que conformar con el maillot blanco de líder.

Tiene un físico llamativo, mide 1.93 y pesa 76 kilos. Es uno de los grandes valores del ciclismo italiano, al que están dejando crecer en el equipo Emiratos, que esta temporada ha fichado a Joxean Matxin como director deportivo, pensando en las clásicas del norte.

Matxin no dudaba antes de disputarse la crono que ganaría: “Es muy bueno, mueve mucho desarrollo. Hace años que le seguía. Cuando he llegado al equipo ya estaba fichado”. Se equivocó por poco.

Pertenecía al Colpack de aficionados, que era la formación de la que se nutría el equipo Lampre, que dirigía Giuseppe Saronni. Emiratos es una continuación del Lampre y ahora está al frente del equipo con capital árabe.

También ganó la París-Roubaix como aficionado. Pesa cuatro kilos menos que el año pasado (lleva una dieta muy cuidada) y ha tenido que controlar la comida que más le gusta, el chocolate.

Como premio a su oro mundialista se comió un bote de Nutella en la cena posterior a la prueba. Vive en el Piamonte, en un pequeño pueblo cerca de Verbania.

Su padre fue integrante del equipo olímpico italiano de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Calza un ¡47! y es un tipo tranquilo. Su hermana le sigue por buena parte del calendario italiano dejando testimonio de sus carreras por medio de fotografías.

La contrarreloj, en la que el ganador rodó a una media de 48,768 kilómetros por hora, aportó otros muchos datos interesantes pensando en la general, que ahora encabeza Filippo Ganna, puesto que Rafal Majka (Bora), que finalizó a 30 segundos de Mullen, es segundo en la general, a cinco segundos de Ganna y aventaja en seis segundos a Sevilla, que se ha posicionado muy bien para el asalto de la general final.

Eduado Sepúlveda está a veinte segundos de Majka, con Winer Anacona a 30 segundos y Jonatahan Narváez, a 38. Rodolfo Torres se encuentra a 47 segundos. Normalmente entre los nombres que hemos citado debe de estar el ganador de la prueba puesto que Dani Díaz o Pantana están a mucho más tiempo.

El colombiano Omar Mendoza, compañero de Sevilla en el Medellín, podría ser también una alternativa importante. Lo veremos hoy en la cuarta etapa que tiene tres puertos de montaña, aunque se encuentran muy lejos de la meta.