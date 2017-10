Ciclismo Mikel Nieve afronta con «nuevas ilusiones» su paso del Sky al Orica Mikel Nieve en una etapa de La Vuelta / AFP DV Viernes, 13 octubre 2017, 07:18

Mikel Nieve cerró en Lombardía un ciclo de cuatro años con el Sky y comenzará una nueva etapa en el Orica-Scott a partir de la próxima temporada. El leitzarra hace un balance positivo. «La última parte me ha salido muy bien. Me he quedado a gusto. Y terminar Lombardía en cabeza también es para estar contento de la carrera y de la temporada. Es difícil hacer un resumen de todo porque cuatro años dan para mucho. Me quedo satisfecho con el rendimiento: aportar al equipo y dar un buen nivel, y estar donde se me ha necesitado».

Chris Froome siempre ha agradecido su trabajo. «Que un corredor como él se acuerde ti se agradece mucho y se lo dije personalmente. He compartido muchas carreras con él y me queda un muy buen recuerdo. Es especial llegar con su amarillo a París, y en Madrid también».A la hora de explicar el cambio del Sky al Orica, opina que «me puede aportar. Al final son cuatro años haciendo el mismo trabajo y pienso que un cambio me puede venir bien, sobre todo para la motivación y afrontar nuevos retos. Quizá haciendo siempre lo mismo se hace más pesado y te cuesta un poco más. Son nuevas ilusiones».

Considera que en el equipo australiano «hay líderes para grandes vueltas, pero quizá no es la manera de correr del Sky, donde casi siempre tienes al líder más fuerte y coges mucho la responsabilidad en carrera. Aquí quizá sea buscar eso de otra manera. A veces, me tocará correr como allí y otras veces buscaremos otras alternativas y opciones quizá con un poco más de libertad».

Observa que Chaves y los Yates, «por circunstancias, no han tenido su mejor temporada pero sobre todo Esteban demostró el año pasado estar muy bien en las grandes cuando está en forma. En lo que a mí respecta, año a año me mantengo. Y veo que haciendo las cosas bien el cuerpo me responde. Espero seguir así unos años. Me gustaría volver a ganar en una grande y si es en el Tour mejor, sería la guinda».