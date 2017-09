Ciclismo Mikel Aristi (Nuevo ciclista del Euskadi-Murias en 2018): «Me hace ilusión volver a correr en casa» Mikel Aristi. / MICHELENA El de Bergara espera aportar al Euskadi-Murias «un perfil de corredor que ahora no tienen» IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 septiembre 2017, 08:31

Mikel Aristi está en el norte de Francia, donde mañana disputa el GP d'Isberges y el próximo fin de semana, el Tour du Gévaudan. El bergararra, de 24 años, ha fichado por el Euskadi-Murias para la próxima temporada, pero aún debe concluir la presente en las filas del Delko-Marseille.

- ¿Por qué ha decidido fichar por el Euskadi-Murias?

- Se me presentó esta oportunidad y he pensado que puede ser buena para mí, por lo que llegamos a un acuerdo. Me hace ilusión volver a casa, al equipo de casa. Volver a estar en el ambiente, con antiguos compañeros y también con gente nueva que voy a conocer en esta nueva etapa.

«Se me presentó esta oportunidad y he pensado que puede ser buena para mí»

- ¿Le ha costado tomar la decisión?

- Por una parte me va a dar pena porque he pasado dos años en el Delko, y aunque el primero fue muy duro, este año sí he tenido mis momentos buenos y he disfrutado. Es un equipo en el que estoy a gusto y se termina esta etapa.

- ¿Qué espera aportar al Euskadi-Murias?

- Quizá sea un tipo que corredor que le puede hacer falta al equipo, un perfil que ahora no tiene. Cuenta con ciclistas de unas características diferentes, y yo soy un corredor que puede manejarse bien en determinadas llegadas cuando estoy en buen momento de forma.

- Si por algo destaca Mikel Aristi es por su habilidad para maniobrar en llegadas de carreras selectivas. Tiene velocidad, como demostró con su victoria de este año en la Amissa Bongo.

- A eso me refiero, puedo aportar ese tipo de perfil que quizá el equipo andaba buscando para completar lo que tienen con sus ciclistas actuales. Espero poder aportar en ese sentido.

- Pero eso será el año que viene. La temporada sigue. ¿Qué tal está de las molestias que le obligaron a abandonar en Noruega?

- Bien, recuperado totalmente. Era un problema de sobrecarga en el cuádriceps que me provocó una inflamación en la rodilla. Era un tema que llevaba tiempo arrastrando y que solucionaba con fisioterapia. Salvé la Vuelta a Burgos, pero en Noruega me tuve que bajar al tercer día. No recuperaba, pero ya estoy corriendo otra vez.

- ¿Cómo se plantea el final de temporada una vez que sabe que cambia de equipo?

- Voy a dar el máximo por ofrecer al Delko mi mejor versión, hacerlo lo mejor posible. Voy a intentarlo todo, porque creo que se lo debo al equipo. Firmé hasta el 31 de diciembre y hasta ese día voy a dar el 100% de mi capacidad para cumplir con ellos. Creo que es lo que tengo que hacer.

- ¿Le queda mucha competición por delante aún?

- La verdad es que sí. Empezamos la temporada muy pronto, ya estamos a mediados de septiembre y todavía queda mucho. Se va a hacer largo, pero es así. Ahora corro Isberges y Gévaudan y el 5 de octubre me voy a China, donde estaré más de un mes, hasta el 6 de noviembre. Allí correremos el Tour de Taihu Lake (del 10 al 17) y el Tour de Hainan (del 28 de octubre al 5 de noviembre).

- Ahora a China, pero ha corrido también en Gabón, Corea, Azerbaiyán, Noruega...

- Sí, me han llevado a correr muy lejos. Ha sido un año muy largo, cansado.

- Por lo menos acude a China con el futuro definido.

- Es importante, desde luego. Se hará largo estar un mes en China pero la certeza de saber dónde vas a correr supone una tranquilidad. Esta misma situación con la incertidumbre de dónde vas a correr o de si vas a poder seguir corriendo sería bien distinta.