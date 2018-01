«Si el año pasado fui capaz de ganar, este es posible»

Mikel Aristi es uno de los nuevos nombres del Euskadi-Murias para el debut del equipo en la categoría Continental Profesional, en la que el ciclista de Bergara, de 24 años, ha militado las dos últimas temporadas con el Delko-Marseille. Llega con el cartel de hombre rápido y con muchas miradas puestas en él, no en vano es uno de los tres corredores del equipo que el año pasado ganó en profesionales (también lo hicieron Aberasturi y Loubet). Aristi se impuso en la primera etapa de la Tropicale Amissa Bongo y quiere asomar en las llegadas.

- Llega al equipo con el cartel de haber levantado los brazos en 2017. ¿Nota que el equipo espera mucho de usted?

- Soy un fichaje, es cierto. Puedo dar mucho a este equipo y estoy trabajando para ello. Este año está siendo diferente porque terminé muy tarde la temporada pasada (corrió el Tour de Hainan, en China, en noviembre) y he empezado a entrenarme más tarde que nunca por ese motivo. Ahora mismo, voy un poco por detrás, pero eso no quita para que tenga que conseguir mi mejor nivel aunque sea unas semanas más tarde. Voy para arriba, año tras año voy a mejor y esta temporada quiero dar un paso más.

«Mis dos años en Francia han sido un aprendizaje de otra forma de trabajar y otra cultura del ciclismo»

- El año pasado ganó una carrera. ¿Siente que en el equipo le miran con unos ojos diferentes por ese hecho?

- Nos colocan a Aberasturi, a Enrique Sanz y a mí como los sprinters del equipo, y asumo mi parte de responsabilidad a la hora de disputar las carreras. Si consigo mi nivel, tendré mis opciones.

- ¿Se ve capacitado para conseguir alguna victoria en este 2018?

- Quiero ir paso a paso y ver hasta dónde llego, pero el año pasado ya fui capaz de ganar y creo que mi progresión va en aumento. Si el año pasado gané, este es posible. Pero a la hora de ganar influyen muchos factores y, además de estar en plena forma, esas circunstancias se tienen que dar a favor para que puedas levantar los brazos.

- Le tocará dar la cara en los finales en grupo...

- Mi idea es meterme en las llegadas. Unas veces será para ayudar a mis compañeros y otras, para disputar yo. Eso siempre lo decide el director.

- ¿Cómo ha sido el cambio de equipo, del Delko al Murias?

- Ha sido un inicio totalmente distinto, porque es un ambiente familiar, mucho más que a lo que estaba acostumbrado. Aquí estoy con gente conocida, con costumbres que para nosotros son más normales. Los dos años de Francia han sido una experiencia muy bonita y un buen aprendizaje, porque he podido ver otra manera de trabajar y otra cultura del ciclismo. Volver a casa y a tus costumbres es más fácil. Me siento cómodo y a gusto con los compañeros.

- Además de su victoria, ¿qué es lo que más valora de su paso por el ciclismo francés?

- En estos dos últimos años me he visto en situaciones diferentes, que en un equipo de casa no se dan. Me ha tocado viajar solo. Te tienes que mover solo y eso te lleva a que cuando hay problemas los tienes que resolver tú y no es como en casa, que estás con todos tus compañeros, que todo es en equipo. Estar fuera te da otra manera de afrontar las cosas y creo que creces mucho como persona.

- Usted ya militaba en la categoría Continental Profesional. ¿Qué cambios ha notado en su nuevo equipo respecto al anterior?

- Vamos a ir viendo. De momento, tenemos todo lo necesario para hacer un buen año. El equipo lo está poniendo todo de su parte y lo que falta es que nosotros entrenemos y nos preparemos a tope para responder a ese esfuerzo que ellos están haciendo.

- ¿Cuál va a ser su calendario de principio de temporada?

- Arranco en Colombia el 6 de febrero. Luego iremos amoldando el calendario, en función de cómo volvamos de allí.