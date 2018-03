Ciclismo La magia de Flandes seduce a los jóvenes Azparren (primero por la izquierda), Alonso (tercero) y Errazkin (sexto), en Nieuwkerke. Mikel Alonso, Xuban Errazkin y Xabier Mikel Azparren regresan encantados de la Gante-Wevelgem sub 23 IÑAKI IZQUIERDO Martes, 27 marzo 2018, 08:07

Algo ha cambiado en la cultura ciclista del país cuando tres guipuzcoanos entran en una selección de seis para correr la Gante-Wevelgem, una de las grandes clásicas flamencas de los adoquines. Y cuando, al regresar, se les agotan los elogios: «Increíble». «Una pasada». «Si pudiera elegir, correría siempre estas carreras...». Los protagonistas de la aventura del domingo fueron Mikel Alonso (Fundación Euskadi), Xuban Errazkin (Vito Feirense) y Xabier Mikel Azparren (Ampo). Los tres se embarcaron en la gran clásica belga con distinto bagaje -los dos primeros son profesionales- pero con el mismo entusiasmo.

El mejor clasificado fue el urnietarra de 21 años Alonso, 42º en el mismo tiempo que el ganador, el esloveno Jerman. «Llegué en el primer grupo, pero la pena es que no pude meterme en el sprint. Me quedé cerrado en una curva a la izquierda y en los últimos 500 metros, adoquinados, ya no pude remontar. Me quedé con pena porque tenía piernas».

Por el contrario, el usurbildarra Errazkin, también de 21 años, tuvo que abandonar por un problema mecánico tras una asombrosa recuperación de una lesión de clavícula que se produjo en la Vuelta al Alentejo. «Se me soltó la maneta izquierda en un muro de pavés. Coronamos en cabeza unos 30 y yo iba delante, y bien. En la bajada me dolía un poco la clavícula y dejé que se abriera un hueco de un par de metros. Creo que por el traqueteo se soltaría el tornillo y no podía cambiar. En plato pequeño no había nada que hacer y paré, pero el coche pasó de largo porque teníamos gente delante y tuve que abandonar».

Quieren repetir

Tampoco pudo acabar Azparren, de 19, sub 23 de primer año que milita en el Ampo goierritarra amateur. «Pagué la novatada», reconoce, pero en su voz aún brilla el entusiasmo de lo que vivió. «La víspera habíamos reconocido la parte final, la de los muros, en el sentido de la carrera, pero no tuve en cuenta que la entrada al circuito se hacía al revés y cuando entramos en la zona estrecha estaba descolocado. Luego tampoco pude remontar, pero me servirá para aprender para la siguiente».

Todos quieren volver y correr el Tour de Flandes dentro de quince días, una semana después que la prueba World Tour. El seleccionador no ha dado aún la lista, pero todos se presentan voluntarios. «Si pudiera elegir, elegiría siempre las clásicas. Me encanta Bélgica. En Portugal no tenemos esa opción. Espero correr Flandes. En la Gante-Wevelgem me he dado cuenta de que no he notado ese cambio del que se habla siempre al subir a esta categoría. No he acusado el tema de los codos y la tensión, aunque sí el ritmo. Hay muchos profesionales en sub 23...».

Alonso tiene una cuenta pendiente con la Ronde y quiere volver al Tour de Flandes. «El año pasado acabé en el hospital después de una caída y quiero sacarme la espina. Verme tan bien el domingo es una satisfacción después de lo vivido entonces».

Azparren, como los otros dos, destaca el carácter de estas carreras. «Salvo el inicio, donde se formó una escapada de dos, hubo batalla todo el rato. Empezó a entrar el aire y en el kilómetro 20 se hizo un abanico con cinco belgas delante», cuenta el donostiarra. «Perfectamente se podía haber hecho ahí la carrera», opina. Errazkin ratifica. «Conseguimos cogerles, pero se nota el nivel que tienen. Después metieron a todo el equipo delante en otro corte».

Al benjamín del trío, Azparren, le encantó vivir «una carrera belga pura. Había caídas por todos los lados y era una locura, no se podía mirar atrás. Es otra forma de correr. Merece la pena vaciarte por estar delante, aunque luego lo pagues». Alonso, Errazkin y Azparren. Una nueva generación de ciclistas vascos que aman los adoquines.