Ciclismo Landa espera al recorrido del Giro para trazar su calendario Mikel Landa. / RAFA GUTIÉRREZ El alavés aguardará a la presentación de la 'corsa rosa' el miércoles 29 para decidir «qué otra grande» hará además de la Vuelta LUCA CORSI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 17 noviembre 2017, 07:54

Mikel Landa, que la próxima temporada militará en el equipo Movistar junto a Nairo Quintana y Alejandro Valverde, aseguró ayer que va a aguardar a conocer el recorrido del Giro de Italia 2018, antes de decidir «qué (vuelta) grande hacer». En el calendario del ciclista de Murgia es «segura» la Vuelta a España.

Tras dos temporadas en el Sky de Chris Froome, el alavés ya tuvo su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros en el equipo que dirige Eusebio Unzue, durante la concentración que a primeros de mes tuvieron en la localidad navarra de Gorraiz.

Según aseguró ayer, entonces ya dibujaron un boceto de su calendario. «Hemos hablado, pero estamos esperando todavía a que salga el recorrido del Giro para poder tomar la decisión. Hasta que no lo vea no me atrevo a elegir». El ciclista alavés hizo estas declaraciones a la agencia EFE en el transcurso de la presentación de un proyecto para impulsar el uso del euskera que tuvo en Bilbao.

Aunque la idea inicial del mánager navarro es que Quintana lidere su equipo en el Tour y Landa haga lo propio en el Giro, el corredor vasco añadió que el próximo mes, y tras analizar el trazado de la 'corsa rosa', será cuando comience a entrenarse «con un objetivo en la cabeza». En principio su intención es debutar «a mediados de febrero en la Vuelta a Andalucía», dado que, en principio, no tiene previsto competir en la Challenge de Mallorca.

«Dependiendo del calendario, el objetivo será disputar una grande. Ganar es muy complicado, pero si estoy disputando me daré por satisfecho», aventuró ante un año que calificó de «muy goloso».

En todo caso, bien acuda al Giro de Italia o bien al Tour de Francia, su próxima temporada «pasa también por hacer la Vuelta», en la que se espera una notable participación de hombres fuertes, toda vez que el Mundial de Innsbruck (Austria) presentará un recorrido exigente, y la ronda española se antoja como una excelente preparación.

Oiz, una «buenísima noticia»

Aunque la Vuelta a España no revelará su recorrido hasta enero, ya ha trascendido que una de sus etapas acabará en el monte Oiz, en Bizkaia, un puerto de 14 kilómetros de ascensión con rampas de hasta el 17%. «Lo he subido una vez, pero no estoy seguro de que sea la misma vertiente. Es muy duro y para mí es una buenísima noticia. Está cerca de casa, así que lo voy a estudiar al detalle y lo disfrutaré a tope, sobre todo con la afición», subrayó. En cualquier caso, espera una ronda con el «mismo esquema que últimamente», con etapas cortas y finales duros, explosivos.

También dedicó palabras a su nueva casa, Movistar, que llevaba «muchos años detrás» de su fichaje. «Es un equipo que tiene una trayectoria brillante en carreras de tres semanas. Es el momento de valorar dos cosas, un equipo que me pueda arropar y el interés del jefe», en referencia a Unzue.

Homenaje en Zizurkil

Mikel Landa será el protagonista esta noche del habitual homenaje que la sociedad Urkamendi de Zizurkil brinda todos los años al mejor ciclista vasco en el Tour de Francia, en el que el alavés fue cuarto, a un segundo del tercer puesto que ocupó Thibaut Pinot. La cita ante los fogones es a las nueve.

Guipuzcoanos al Caja Rural

El Caja Rural ha cerrado su equipo aficionado con la incorporación de dos guipuzcoanos que este último año debutaron en la categoría con el Grupo Eulen. Son el lasartearra Iñigo Altuna -tercero en Beasain y quinto en Urraki- y el tolosarra Luis Mari Garikano. El equipo navarro ha fichado a otros tres sub23: el zamorano Jorge Bueno (Ampo), que ganó en Beasain, el catalán Joel Nicolau (Compak) y el abulense David González (Froiz); junto a dos élites, el cordobés Antonio Gómez (Cartucho) y el etíope Hailu Hailemelekot (Aldro), y cuatro júniors.