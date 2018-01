Ciclismo Ion Izagirre estará en la Vuelta al País Vasco Ion Izagirre, en Matsaria en la última Itzulia. / KARLIS Ha viajado «con la ilusión de un neoprofesional» a Australia, donde el martes próximo vuelve a la competición medio año después de su caída en el Tour IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 enero 2018, 07:31

Ion Izagirre está en Australia. Medio año después de caída en la primera etapa del Tour de Francia, el ormaiztegiarra del Bahrain volverá a competir en el Tour Down Under a partir del próximo martes. Recuperado de su lesión, su planteamiento de este año será distinto al del pasado y, aunque tiene previsto volver al Tour, su gran objetivo serán las grandes vueltas de una semana del World Tour, entre las que destaca la Vuelta al País Vasco, del 2 al 7 de abril.

Ha volado a Australia con toda la ilusión. «Como un neoprofesional. Tengo las mismas ganas que si fuese un debutante. En la recuperación todo ha ido sobre ruedas, sin ningún contratiempo especial, cumpliendo los plazos, despacio pero seguro. Pedí expresamente al equipo comenzar antes para verme yo mismo cómo puedo estar en competición. Sobre todo, la confianza en la bici, en el pelotón, en las bajadas, a la hora de arriesgar... Cuanto antes empiece a coger la confianza, mejor».

Nibali, al Tour

Ion Izagirre debutará en el Tour Down Under y a partir de ahí completará un calendario de máxima calidad: Abu Dhabi, Tirreno-Adriático o París-Niza, Vuelta País Vasco, las tres clásicas de las Ardenas (Amstel, Flecha y Lieja), Tour de Romandía, Tour de Suiza, Tour de Francia y Vuelta a España.

Su objetivo en 2018 serán las vueltas de una semana, entre las que está muy enfocado a la Vuelta al País Vasco, donde fue tercero en 2017: «El año pasado, conforme se acercaba el Tour sí que lo prepararé bien para intentar estar en la pelea de la general, luchar por el top ten. Ahora bien, lo que marco yo para empezar la temporada es lo de los últimos años: las vueltas de una semana. Mi palmarés lo avala».

El ormaiztegiarra explica que «son carreras en las que me encuentro bien. Y cada año que pasa conozco más las vueltas, los puertos, porque son recorridos parecidos y afrontas las carreras con más serenidad y calma. Además, Nibali hará el Tour como líder y le ayudaremos en todo lo que podamos. Y eso quita presión».

Antes de viajar al verano oceánico, Izagirre difundió sus últimas impresiones. «No me puedo quejar, me estoy entrenando bien y me estoy encontrado físicamente muy bien. En cuanto a los datos, los test, estoy parecido al año pasado, y no he tenido molestias y problemas de espalda. Incluso probé la cabra por primera vez después de la caída. No he tenido ninguna molestia, ni dolor. La cosa va bien. La lesión será historia cuando me quiten la placa de la vértebra y la tenga en casa».

El menor de los Izagirre, de 28 años, se fue contra las vallas en la crono inicial del Tour el 1 de julio y sufrió una fractura lumbar inestable, de la que tuvo que ser operado en Düsseldorf. Tras permanecer ingresado más de una semana regresó a casa y el proceso de recuperación ha sido largo. «Lo peor era la lesión en sí. Al principio piensas en la caída, en el Tour, en que todo el trabajo se ha ido al traste, pero cuando te dicen la gravedad de la lesión, lo que te viene es que el camino es largo por delante. Piensas si la operación va a salir bien, qué secuelas te van a quedar, si vas a ser el de antes... Cuanto antes lo asimiles y lo afrontes, mejor. Hay que ponerse las pilas para trabajar. Esos momentos en el hospital antes y después de la operación son difíciles. La rehabilitación ya en casa fue todo bien y eso es lo que cuenta».

Con Gorka en Australia

Después de una concentraciónde pretemporada en la isla de Hvar, en Croacia, y de hacer parte de la temporada vasca de ciclo-cross, Gorka Izagirre ya es corredor del Bahrain a todos los efectos, algo que su hermano celebra: «Después de este año (en el que Ion ha corrido en el Bahrain y Gorka, en el Movistar) nos juntamos otra vez. Ya tenía ganas de que estuviese otra vez a mi lado. Creo que si va todo bien podemos hacer una buena temporada, aportar al menos grandes resultados».

Gorka Izagirre ganó una etapa del Giro de Italia el año pasado, el mejor resultado del ciclismo guipuzcoano en toda la temporada. Mikel Aristi y Jon Ander Insasusti fueron los otros dos guipuzcoanos que lograron una victoria.

Por su parte, Ion Izagirre subió al podio en la Vuelta al País Vasco, tercero tras Valverde y Contador, mismo puesto que logró en el Campeonato de España tras Jesús Herrada y Valverde. Fue al Tour como líder pero se cayó en la primera etapa.