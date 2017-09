Ciclismo Jon Irisarri disputa un Mundial sub 23 «que se hará muy duro» El corredor de Leaburu repite cita mundialista tras correr el año pasado en Doha y hoy será el principal apoyo de Iván García Cortina I. I. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 septiembre 2017, 08:36

Jon Irisarri (Caja Rural) disputa hoy (16.30-Tdp) en Bergen, Noruega, el Mundial de ruta en categoría sub 23. Es su segunda cita mundialista consecutiva, tras la de Doha el año pasado. El ciclista de Leaburu, de 21 años, volverá a ser el principal apoyo del asturiano Iván García Cortina (Bahrain), que aspira al maillot arco iris, aunque no lo tendrá fácil en una carrera de primer nivel con un buen número de profesionales, como Irisarri y García Cortina, sin ir más lejos. Completan el equipo el también World Tour Héctor Carretero (Movistar) y los amateurs Jaime Castrillo y Sergio Samitier (Lizarte).

El corredor guipuzcoano considera que «la carrera se va a hacer dura, muy dura». Serán 191 kilómetros con diez vueltas al circuito, donde hay una subida exigente. «La verdad es que me ha gustado el circuito, es muy bonito».

Irisarri llega a la cita de Bergen «bastante bien y con ganas. Las clásicas de Italia me han dejado un buen punto de forma y espero aprovecharlo aquí en el Mundial. A ver si tengo buenas sensaciones». Antes de viajar a Noruega, el de Leaburu disputó el Memorial Marco Pantani, la Coppa Bernocchi y la Coppa Agostoni.

Su labor en la carrera será llevar a Iván García Cortina en buenas condiciones al final. El asturiano explicaba ayer que «es una buena oportunidad, es mi último año sub 23 y había que aprovecharlo. Sería un sueño ser campeón del mundo. El recorrido me gusta. Es tipo clásica, con repechos y zonas técnicas, y además las condiciones climáticas no me disgustan y creo que me favorecen. Hay que ver cómo va la carrera, la cosa es estar atentos. Noruega está corriendo en casa y lleva años con buenos corredores, y otras selecciones como Bélgica siempre están ahí. Nosotros como conjunto creo que tenemos uno de los mejores en esta carrera».

Lappartient, nuevo presidente

Con motivo del Mundial de Bergen, la Unión Ciclista Internacional (UCI) celebró su congreso, donde el francés David Lappartient fue elegido como nuevo presidente, con un mandato para los próximos cuatro años. Lappartient obtuvo 37 votos y superó al presidente que buscaba la reelección, el británico Brian Cookson, que logró 8. Será el primer francés en dirigir la UCI desde hace seis décadas. Bretón de 44 años, Lappartient era vicepresidente de la UCI y presidente de la Confederación Europea.

Lappartient había anunciado en junio su candidatura contra Cookson, abogando por una nueva forma de gobernar la UCI. Criticó especialmente la postura de la Federación Internacional en lo referente al fraude tecnológico (los motores en las bicicletas, principalmente). Cookson, de 66 años y expresidente de la Federación Británica de Ciclismo, sucedió hace cuatro años en el cargo al irlandés Pat McQuaid, que había quedado debilitado por las turbulencias del 'caso Armstrong'.

«Las prioridades son numerosas. Está sobre todo la reforma del ciclismo profesional, pero la prioridad entre todas las prioridades es el tema del fraude tecnológico y quiero que la UCI sea ejemplar en ese asunto La gente necesita unión, calidez en las relaciones con la UCI y credibilidad».

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, se alegró de la victoria de David Lappartient. «Siempre ha apoyado un movimiento al tengo especial afecto, el Movimiento por un Ciclismo Creíble. Es un hombre de acción y no dudo de que cumplirá lo que ha prometido».