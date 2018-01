Irene Usabiaga, campeona de España de omnium

Irene Usabiaga (Federación Vasca) logró el título de campeona de España élite de omnium en el velódromo de Galapagar, carrera en la que Eukene Larrarte (Gipuzkoa), de 20 años, conquistó la tercera posición y el título de campeona sub 23. La medalla de plata élite fue para la hermana de la campeona, Ana Usabiaga (Eustrak). Leire Olaberria no tomó la salida.

Irene Usabiaga demostró ser la más fuerte al imponese en el scratch, en la eliminación y en la puntuación. En la única prueba en que no logró la victoria, el tempo, concluyó en la segunda plaza. Un dominio absoluto que se tradujo en 157 puntos y el título de campeona para la ordiziarra: «Era un triunfo que me merecía después de una temporada 2017 muy difícil en la que he tenido que superar una lesión de la que me ha costado mucho recuperarme».

«Gracias a Ana»

Agradeció la ayuda a su hermana. «Tras un diciembre especialmente decepcionante, fue ella quien me dijo hace un mes que preparásemos este campeonato para que lo ganara yo. He tenido muchas dudas, pero ella me ha calmado y me ha tenido todo el mes manteniendo la confianza en que podía ser mi día, y así ha sido»

Irene Usabiaga (omnium) y la tolosarra Eukene Larrarte (mádison con Isabel Ferreres y puntuación o scratch) disputarán desde el viernes al domingo la quinta y última cita de la Copa del Mundo de pista, en la capital bielorrusa, Minsk.

Usabiaga explica que «en esta prueba terminará mi temporada de pista y ya empezaré a pensar en la del año que viene, que espero que sea mejor que esta y pueda estar más arriba».