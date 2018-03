Volta a Catalunya Hodeg, primer líder tras ganar al esprint en Calella Álvaro José Hodeg entra victorioso en meta. / Quique García (Efe) Los favoritos para llevarse la ronda catalana superaron sin demasiados problemas los nervios de la primera jornada COLPISA / AFP CALELLA (BARCELONA) Lunes, 19 marzo 2018, 18:57

El colombiano Álvaro José Hodeg (Quick-Step) se impuso al esprint este lunes en la primera etapa de la Volta a Catalunya, con meta en Calella, sumando así su segunda victoria de la temporada.

Bien lanzado por sus compañeros de equipo, Hodeg (21 años) superó con autoridad a dos corredores del equipo Bora-Hansgrohe, el irlandés Sam Bennett, segundo, y el australiano Jay McCarthy, tercero. El francés Nacer Bouhanni (Cofidis), aislado en el tramo final, sólo pudo ser séptimo.

Hodeg se enfundó asimismo el primer maillot blanco y verde de líder, con cuatro segundos de ventaja sobre Bennett por las bonificaciones.

Siguiendo los pasos de su compatriota Fernando Gaviria, Hodeg (Quick-Step) confirma el buen momento de los velocistas colombianos, un país que hasta ahora era conocido por los escaladores. "Aún no me lo creo. Es mi primera victoria en World Tour (primera categoría del ciclismo mundial). Estoy muy feliz. He demostrado todo mi potencial", declaró el colombiano al término de la etapa. "Es un sueño que se cumple. Ha sido una jornada increíble para mí, mi equipo me ha dado una oportunidad y esta victoria es para ellos", añadió Hodeg.

Este es el segundo triunfo en cuatro días para el prometedor corredor colombiano, ganador el viernes de la Clásica Handzame belga.

El martes, la segunda etapa de la Volta a Catalunya unirá las localidades de Mataró y Valls, con 175,6 kilómetros de recorrido prácticamente llano, que volverá a beneficiar a los velocistas. "Mañana vamos seguramente a volver a probar nuestra suerte. Tenemos un equipo muy fuerte y estaremos sin duda en la pelea por la etapa", advirtió Hodeg.

- Clasificación de la primera etapa:

1. Álvaro José Hodeg (COL/Etixx) 3 h 39:31.

2. Sam Bennett (IRL) m.t.

3. Jay McCarthy (AUS) m.t.

4. Michael Morkov (DEN) m.t.

5. Fabricio Ferrari (URU) m.t.

6. Niccolò Bonifazio (ITA) m.t.

7. Nacer Bouhani (FRA) m.t.

8. Alejandro Valverde (ESP) m.t.

9. Matej Mohoric (SLO) m.t.

10. Zakkari Dempster (AUS) m.t.

- Clasificación general:

1. Álvaro José Hodeg (COL/Etixx) 3 h 39:21.

2. George Bennett (NZL/LNL) a 4.

3. Andriy Grivko (UKR/AST) 5.

4. Jay McCarthy (AUS/BOR) 6.

5. Michael Morkov (DEN/QST) 10.

6. Fabricio Ferrari (URU/CJR) 10.

7. Niccolò Bonifazio (ITA/BAH) 10.

8. Nacer Bouhani (FRA/COF) 10.

9. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 10.

10. Matej Mohoric (SLO/BAH) 10.