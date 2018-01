Greipel gana con un sprint de libro la primera etapa del Tour Down Under

Con un sprint de libro, por el centro de la carretera, con potencia y midiendo los tiempos, André Greipel ganó la primera etapa del Tour Down Under. «Me decían que con 35 años perdería velocidad, pero no lo estoy notando. Disfruto encima de la bici», aseguraba el alemán nada más cruzar la meta de Lyndoch por delante de Caleb Ewan (Michelton), de 24 años, y de Peter Sagan (Bora), de 28.

Es la victoria número 17 de Greipel en el Tour Down Under, que no corría desde 2014 ya que los tres últimos años había debutado en Mallorca.

1ª etapa 1. Andre Greipel (Lotto) 3h50 21 2 Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) m.t. 3 Peter Sagan (Bora) m.t. 4 Elia Viviani (Quick-Step) m.t. 5 Simone Consonni (UAE) m.t. 45 Ion Izagirre (Bahrain) m.t. 82 Gorka Izagirre (Bahrain) m.t. General 1. Andre Greipel (Lotto) 3h50 11 2 Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) a 4 3 William Clarke (Education First) a 4 4 Peter Sagan (Bora) a 6 5 Nicholas Dlamini (Dimension Data) a 6 47 Ion Izagirre (Bahrain) a 10 83 Gorka Izagirre (Bahrain) a 10

Los hermanos Izagirre, Ion y Gorka (Bahrain), entraron en el pelotón principal, en el mismo tiempo que el ganador.