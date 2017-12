Ciclismo Gorka Izagirre quiere «estar cerca del podio en vueltas de una semana» El de Ormaiztegi se concentra desde esta semana en Croacia con su nuevo equipo, el Bahrain-Merida DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 9 diciembre 2017, 12:57

El ormaiztegiarra Gorka Izagirre, nuevo fichaje del Bahrain-Merida, tiene como objetivo para la próxima temporada, además de trabajar para los líderes Nibali y su hermano Ion, estar «delante, cerca del podio», en las vueltas de una semana.

El guipuzcoano se va a concentrar desde esta semana en Croacia con su nuevo equipo, después de cuatro temporadas en el Movistar. El equipo lo lidera Vincenzo Nibali y coincidirá allí con su hermano Ion. En declaraciones difundidas por su nuevo equipo, el de Ormaiztegi explicó su pase al Bahrain-Merida porque «sentí que necesitaba un cambio. Tenía ganas y eso es lo que he buscado. Pienso que había cumplido un ciclo después de cuatro años y siempre te sientes más arropado teniendo a tu hermano a tu lado. En Movistar he dado pasos importantes. El equipo me ha dado confianza y apoyo, y pienso que he respondido bien. No tengo nada que reprochar, al contrario; he aprendido mucho y he tenido suerte de tener un Nairo y un Valverde en el equipo. Y correr como compañero para ellos es algo muy grande».

Ahora se concentrará con su nuevo equipo en Croacia hasta el 19 de diciembre, una semana y media: «Tengo ganas de conocer a los nuevos compañeros, el funcionamiento del equipo, los entrenamientos... Con mi hermano al lado, siempre es todo más fácil, aunque siempre hemos entrenado juntos»

Su objetivo será «dar otro pasito. El equipo tiene confianza en mí sobre todo para las vueltas de una semana. La idea es estar delante, cerca del podio, lo intentaré al menos. Estoy contento por eso». Y, además, trabajar para Nibali o su hermano Ion: «sin duda, vengo de ser un ciclista trabajador, y si algo soy, es eso. Pienso que tendré más oportunidades en este equipo y trataré de aprovecharlas».

Vuelta al barro

El de Ormaiztegi fue campeón de Euskadi y de España de ciclocross, como cadete en 2003 y también alcanzó el bronce en el Nacional sub23 en Villarcayo. Ahora, ha vuelto a echarse al barro. «Siempre he tenido las ganas cada año, pero hasta ahora no había tenido la posibilidad de hacerlo», significó el nuevo corredor del Bahrain-Merida. «Este año sí he tenido la oportunidad y me he animado. Siempre me ha gustado el ciclocross; si fuera por mí, correría más pruebas. Este año, solo serán tres y así tendrá que ser. Espero correr más otros años. La última será el Campeonato de Euskadi en Izarra, el 30 de diciembre, y antes lo haré en Lezama y Arrasate».

Para Gorka Eizagirre las dos especialidades, ciclocross y el ciclismo en ruta, son perfectamente compatibles y no tienen porqué solaparse o perjudicar una a otra. «Ahora mismo soy profesional de carretera. Y si ahora hago ciclocross, es pensando en la carretera, como preparación, nada más, y porque me gusta».

El ormaiztegiarra tendrá a su vez la oportunidad de pasar un buen rato con sus amigos de Goierriko Txirrindulari Bultzatuz , club que él y su hermano Ion apoyan incondicionalmente.