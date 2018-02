Ciclismo Gorka Izagirre llega al podio en Omán Gorka Izagirre cruza la meta de Green Mountain / bahrain El de Ormaiztegi se sitúa tercero tras los ‘Astana’ Lutsenko y López, que ha ganado el final en alto O.O.G. Sábado, 17 febrero 2018, 21:20

Gorka Izagirre está sacando partido a sus primeras pedaladas en el Bahrain Merida. Mientras su hermano Ion y Vincenzo Nibali mejoran su estado de forma, el ormaiztegiarra se está dejando ver en el inicio de temporada. Se estrenó con la séptima plaza final en el Tour Down Under, y este sábado ha ganado un puesto y se ha situado tercero en el Tour de Omán a falta de la etapa de este domingo, que «será otra batalla para defender el podio ante Jesús Herrada y Nathan Haas, que los tengo a 2 y 4 segundos por detrás».

Izagirre mira más al retrovisor que a lo que tiene por delante, el dúo del Astana que forman Miguel Ángel López y Alexey Lutsenko, que han sido los más fuertes en las rampas de Green Mountain, donde ha terminado la cuarta etapa. Antes de cruzar la meta, se han dado la mano: el colombiano se ha llevado la etapa y el australiano el liderato, desbancando a Greg van Avermaet (BMC).

En el puerto final, 5,7 kilómetros con una pendiente media del 10,5%, Izagirre ha tenido que olvidarse de la pareja del Astana. Como el resto. «Su ritmo era demasiado alto para mí, he cedido un poco y luego subí ya con Herrada, que me pasó al final. Estoy contento, porque la subida no me iba mucho pero me he defendido bastante bien y he ganado un puesto en la general. Así que estoy contento», ha asegurado en la meta.

La última etapa, de 135 kilómetros, acaba junto al mar, en Matrah Corniche. Más que el trazado, el peligro serán los segundos de bonificación en dos sprints intermedios (3, 2 y 1) y en la meta (10,6 y 4).

Wellens bate a Landa y al Sky

Mikel Landa ha vuelto a buscar su primer triunfo con el maillot de Movistar en la Vuelta a Andalucía. El alavés ha arrancado al inicio del explosivo repecho adoquinado que conducía a la meta de Alcalá de los Gazules, pero se ha llevado al peor compañero de viaje, el belga Tim Wellens, aspirante a dominar algún día las clásicas. Como si de un muro flamenco se tratara, el de Sint-Truiden se ha agarrado a la rueda del murgiarra. A punto esha estado de ceder en su agonía, pero se ha topado con un mínimo descansillo a medio kilómetro del final, que le ha dado vida. Con esa bocanada de aire, ha oxigenado sus piernas y, sentado sobre su bicicleta, ha doblegado a un Landa con menos caballos.

En la ascensión final, de algo más de un kilómetro, ha muerto la fuga de Andrey Amador (Movistar) y Sep Vanmarcke (EF) y ha cedido el hasta hoy líder, el holandés Wout Poels (Sky), ahora tercero en la general tras Wellens y Landa. Al equipo inglés se le había cruzado el final poco antes, cuando Chris Froome ha sufrido un pinchado a cinco kilómetros de la meta y no ha podido probarse en un final que requería una alta intensidad.

La ronda acaba este domingo con una crono de 14,2 kilómetros en Barbate.

Abandono de Insausti

El mutiloarra Jon Ander Insausti (Fundación Euskadi) se ha retirado este sábado en Andalucía, después de un par de días sufriendo por una alergia.