Ciclismo Gorka Izagirre, campeón de España de fondo en ruta RFEC Vence en solitario en Benicássim con nueve segundos de ventaja sobre Valverde Domingo, 24 junio 2018, 14:59

Gorka Izagirre (Bahrain) es el nuevo campeón de España de fondo en ruta gracias a la victoria obtenida este domingo en Benicássim. El de Ormaiztegi ha cruzado en solitario la línea de meta con nieve segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde, plata, y Omar Fraile (bronce). Su ataque desde el grupo de favoritos en el último descenso del Desierto de las Palmas, a 17 kilómetros de la llegada, ha sorprendido a Valverde, principal candidato al título. El trabajo de Movistar no ha bastado para neutralizar al goierritarra.

Gorka Izagirre emula así a su hermano Ion, campeón en 2014 en Ponferrada. Era el último guipuzcoano vencedor en el Campeonato de España de fondo en ruta.

«Al fin he podido rematar»

«Estoy muy contento por haber conseguido mi primera victoria de la temporada. Llevaba muchos postes ya, y al final he podido rematar. Sabía que iba a estar muy difícil poder superar al Movistar, pero he jugado mis bazas, he atacado en el Descenso de las Palmas y he podido ganar». El de Ormaiztegi nunca contó con una ventaja superior al medio minuto, que en la meta se redujo a nueve segundos, tras celebrar con tiempo su triunfo. Sin embargo, hubo un momento en el que temió por su triunfo: «A falta de 7-8 kilómetros, cuando salí a la carretera pegado a la playa, he pasado una crisis importante. Además, se me caía el pinganillo y no oía bien las referencias» que le iba dando desde el coche del Bahrain-Merida Joaquim Rodríguez. «Tengo que felicitar a 'Purito' porque anoche nos dijo en el hotel que no le gustaba mucho dirigir, pero nos ha llevado muy bien» a los tres representantes del equipo, Gorka y Ion Izagirre e Iván García Cortina.

El mayor de los Izagirre va a afrontar en un gran estado de forma el Tour de Francia, en el que Vincenzo Nibali será el jefe de filas: «Llevo una buena temporada, aunque sin rematar. Tras la Vuelta a Romandía me tomé un descanso. Volví en la Vuelta a Suiza, de la que he salido con un gran golpe de pedal. El viernes fui segundo en la contrarreloj (por detrás de Jonathan Castroviejo y por delante de su hermano Ion), y hoy he podido ganar», se felicitó.