Ciclismo | Giro de Italia El tipo que pasea en chándal por Mónaco Tim Wellens levanta los brazos en la meta de Caltagirone. / AFP Wellens gana con clase la primera etapa del Giro en tierras italianas y Froome vuelve a sufrir. Dumoulin distancia en otros 17 segundos al cuádruple ganador del Tour, que ya está a 54 del holandés en la general IÑAKI IZQUIERDO Miércoles, 9 mayo 2018, 07:15

En la carretera, Tim Wellens (Lotto) acorta distancias con Philippe Gilbert y Greg Van Avermaet. Ayer ganó con clase en Caltagirone, un final de clasicómanos que dominó con potencia y control de los tiempos. El 12% de desnivel del tramo final fue una autopista para él y un muro para otros como Chris Froome (Sky), que volvió a sufrir en la primera etapa en Italia del Giro.

Fuera de la carretera, Wellens también llama la atención, sobre todo en Mónaco, donde vive. En la meca del lujo y la ostentación, de las joyas y los trajes de cinco mil euros, el ganador de ayer es el tipo que pasea en chándal. Lo contaba el lunes en la revista belga 'Humo'.

Casualidad, ayer ganó, y había que repasar la entrevista: «Todas las noches Sophie y yo caminamos un rato para sacar al perro. Entonces, me veo atrapado en mi chándal. En Mónaco puedes ser todo lo decadente que quieras, pero no hago nada distinto que en Bélgica: entrenarme, descansar y comer. No nadamos en el lujo. Nuestro piso mide 80 metros cuadrados e incluso consideramos comprar algo de 60». Asegura que su mudanza no tiene nada que ver con los impuestos. «Es mejor para mi carrera, porque puedo entrenarme de manera óptima. Pago un impuesto sobre mi salario en Bélgica, porque figuro como asalariado belga».

La de ayer es su quinta victoria de la temporada. Empezó a ganar en enero, en Mallorca, y no ha parado: Trofeo Serra de Tramuntana, Vuelta a Andalucía, más una etapa, Flecha Brabanzona y la etapa de ayer del Giro. A los 26 años, no fue ninguna sorpresa verle leventar los brazos en Caltagirone. Es un rematador. Dominó el kilómetro final con maestría. Podría pensarse que es un Valverde a lo flamenco, pero Wellens es muy crítico con el murciano. «No es ningún secreto que no soy fan de los corredores que han sido cazados por dopaje y vuelven más fuertes que antes».

Dennis mantiene el rosa

La etapa no agitó en exceso la general, pero sí ofreció luz sobre algunas cuestiones. La primera, que Froome no está fino. Llegó en el puesto 30, a 21 segundos. El peor de los favoritos junto a Miguel Ángel López (Astana), que entró justo delante de él. Pareció como si Froome, más que por la carretera, hubiera subido hasta lo alto de Caltagirone por la escalinata de Santa María del Monte, 140 peldaños interminables. Eso sí, una maravilla nacida de la creatividad de los ceramistas locales del siglo XVI.

El líder, Rohan Dennis (BMC), corrió bien y sigue de rosa. Llegó a cuatro segundos junto a Tom Dumoulin (Sunweb) y Thibaut Pinor (Groupama). El holandés ya distancia a Froome en 54 segundos cuando el Giro aún no ha empezado, prácticamente. Mañana en el Etna, el británico necesitará mejorar si no quiere verme metido en un problema serio.

«Perdí la posición en el último kilómetro y no estaba bien ubicado al llegar la pelea final» Chris Froome, Sky

«El Etna será una prueba para los candidatos de la general porque allí se verá la condición de cada uno» Rohan Dennis, Bahrain

Otra lectura que dejó la etapa fue el buen momento de Simon Yates (Mitchelton), que salta al tercer puesto de la general. El inglés fue el único favorito que llegó en el tiempo del ganador. Pello Bilbao (Astana) fue 15º a diez segundos, en el mismo tiempo que Fabio Aru (UAE), y conserva su quinta plaza en la general. El gernikarra anda una barbaridad.

El pelotón del Giro fue estrujado por primera vez y Wellens desnudó el momento de forma de todo el mundo. Al belga le gusta entrenarse solo. «Únicamente me uno a Philippe Gilbert cuando me encuentro con él». Es uno de los 47 corredores profesionales que viven en Mónaco. Es fácil reconocerle. Los otros 46 no pasean en chándal.