«Las opciones eran remotas, pero estoy bien», afirma Irizar

Markel Irizar (Trek) fue uno de los protagonistas de la escapada del día, neutralizada a diez kilómetros de meta. «Sabíamos que las opciones eran remotas, pero la idea era meterme en la fuga y me he encontrado bien. Después de mes y medio sin correr, me falta ritmo pero en las dos semanas que faltan de Giro espero ir bien».

El oñatiarra reconoce que «el Giro no tiene nada que ver con cómo era antes. El último que corrí fue en 20o8 y todo ha cambiado. Ahora se va todo el día rápido, como en el resto de carreras del World Tour».

Sobre los favoritos, ve que «el Mitchelton es el equipo más fuerte, más que el Sky. Con Nieve, Chaves y Yates la pueden liar cualquier día».