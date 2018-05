Ciclismo | Giro de Italia Neil Stephens: «Si no ocurre un desastre, Simon Yates ganará el Giro» Neil Stephens, director de la maglia rosa desde sus inicios en el profesionalismo, destaca el paso adelante que ha dado el inglés este año IÑAKI IZQUIERDO Jueves, 24 mayo 2018, 07:36

«Al final de año pasado, Simon Yates me dijo que en invierno iba a trabajar mucho más la contrarreloj, que iba a cuidar la dieta y que iba a estar mucho más centrado. Así ha sido». Neil Stephens es el director del líder del Giro desde su paso a profesionales y trabaja ahora en la estructura del Mitchelton.

El australiano de Oiartzun confía en las posibilidades de su antiguo pupilo de llegar de rosa hasta Roma. «Si sigue como hasta ahora, lo tiene bien. Los primeros diez días fue cogiendo confianza, mostrándose muy sólido. Y su ataque del domingo demostró qué clase de corredor es y que ha ido a más, tanto en fuerza como en confianza. Está claro que quedan etapas muy duras, pero si no ocurre un desastre ganará el Giro».

Stephens opina que Yates está avalado para aspirar a ese reto. «Lleva años arriba, ha sido sexto y séptimo en la Vuelta y en el Tour trabajando para Chaves, así que experiencia tiene. Sabe aguantar la tercera semana de una vuelta grande».

El oiartzuarra destaca que «desde el principio pensábamos que podía llegar a andar así. Este invierno, a base de sacrificio, se ha centrado aún más, y eso que antes ya lo estaba mucho. Cuando empezaron, parecía que Simon era el que iba a andar más y que su hermano Adam, menos. Sin embargo, hasta ahora Adam había ganado más. La primera carrera que ganó Simon fue la clásica de Ordizia, volviendo a mostrarse como la clase de corredor que era en aficionados. Siempre ha estado delante, peleando con los mejores, pero ahora está el primero».

Ha llamado la atención que los Yates, ingleses de pura cepa, no recalasen en el Sky. Stephens explica que «fueron ellos los que nos escogieron a nosotros. Veían que nuestro equipo se organizaría con Chaves y con ellos enfocado a las vueltas de tres semanas, y les gustó. Y me imagino, aunque esto nunca me lo han dicho, que verían que en el Sky ese lugar estaba ocupado por Froome y algún otro y que con nosotros podían crecer bastante más».

Ni Facebook, ni internet...

Stephens ha convivido muchas horas con los Yates y conoce bien su faceta personal. Del líder del Giro dice que «no es ni muy abierto ni muy serio, en el sentido de que no se anda con tonterías, pero es un tío supermajo, muy buena persona. No tiene Facebook ni esas cosas. No usa internet y apenas habla por teléfono. Con su novia y poco más».

Explica que «a veces le tenemos que decir que tiene que abrirse más y hablar con la prensa, pero no es que le guste demasiado. A él, lo que le gusta es andar en bici, pero le insistimos en que tratar con la prensa y los aficionados es parte de su trabajo. Poco a poco va entrando, pero lo que le gusta es andar en bici y estar con sus amigos».

En la etapa de ayer, Simon Yates no tuvo ningún problema y su equipo asumió la responsabilidad de la carrera, hasta el punto de no permitir las fugas. Stephens trabaja ahora en el grupo logístico del equipo Mitchelton. «Mi nueva labor es estar en contacto permanente con los patrocinadores y más trabajo de oficina. Ya no estoy en las carreras».