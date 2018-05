«Estoy deseando que llegue el Zoncolan» Sábado, 19 mayo 2018, 10:16

«Ha sido el día más fácil que hemos tenido hasta ahora, pero ninguna carrera es cómoda. Estoy deseando que llegue el Zoncolan. Estuve al frente todo el día. En realidad no me preocupé de nadie y al final me puse a salvo en el pelotón».