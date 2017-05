Mikel Landa: «Esto me demuestra que no hay que tirar la toalla»

Hay clases de victorias. Las de Mikel Landa tienen alma. En 2015 logró dos en el Giro, en dos cimas de Pantani, Áprica y Madonna di Campiglio. Del 'Pirata' es también Piancavallo. En este Giro en el que había vencido un guipuzcoano, Gorka Izagirre, y un vizcaíno, Omar Fraile, faltaba la victoria del corredor más fuerte de la carrera, el alavés. No dejó de recibir felicitaciones en la meta. De Pello Bilbao, de Luis León... Todos se alegraron de que el Giro recompensara al dueño de sus montañas. Hasta Dave Brailsford, mánager del Sky, se hizo un 'selfie' con él en Piancavallo.

- ¿Es su mejor victoria en el Giro?

- La más bonita. La he podido disfrutar durante los últimos kilómetros. La gente me ha animado, me decían que merecía esta etapa. Me han emocionado. Me han llegado hasta dentro y han hecho que me olvidara del cansancio.

- Le ha dedicado el triunfo a Scarponi.

- He perdido a un amigo. Todos los días me acuerdo de él. Y no quería dejar pasar la ocasión de dedicarle este recuerdo.

- Esta vez de ha dado tiempo a saborear la victoria.

- He disfrutado muchísimo. Me cantaban las diferencias desde el coche y sabía que iban a más. No ha sido fácil, porque todos los de la fuga me vigilaban a mí. Estoy feliz, muy emocionado. Llevaba días buscando algo así.

- Ya es el corredor de ataque que soñaba ser, como sus ídolos.

- Sí, he vuelto a divertirme en la bici, como en el Giro 2015, cuando hice disfrutar a la gente. Confío en seguir haciéndolo.

- Hace diez días, tras la caída en el Blockhaus, casi deja el Giro. Se quedó sin motivación.

- Siempre digo que aquí es muy difícil estar bien y muy fácil estar mal. Todo me cambió en ese segundo de la caída. Perdí mis aspiraciones en la general. Supe mantener la calma, las ganas de seguir aquí. Y, mira, ha sido una semana muy bonita. He disfrutado a tope en estas etapas de montaña.

-¿Siente que ha perdido una gran ocasión de ganar el Giro?

-Ni lo pienso. Ahora estoy metido en carrera. Fue un golpe duro. Estuve varias etapas sin saber qué hacer, pero he sabido darle la vuelta.

- Sin ese accidente, ¿dónde cree que habría estado en la clasificación general?

- No lo sé. El próximo año podré decirlo.

- En la etapa de Bormio, donde Nibali le quitó el triunfo, dijo que a veces toca ganar y a veces, aprender. ¿Qué ha aprendido en Piancavallo?

- Hoy (por ayer) he aprendido menos. Aunque esto me demuestra que hay que resistir, que no siempre todo es fácil, que hay que pelear por lo que quieres.

- Además de con el triunfo de etapa y el reinado de la montaña, saldrá del Giro reforzado mentalmente. Ha superado una crisis.

- Eso es. No hay que tirar la toalla. Y verme tan bien en el final del Giro me anima mucho. Esto me confirma que puedo sacar diferencias en la tercera semana.

- ¿Tiene un Giro en la piernas?

- Ojalá. Ojalá. Aún no valoro todo lo que estoy haciendo. En invierno, cuando se apaguen la luces de los focos, lo analizaré con calma.

- ¿Qué supondrá este Giro en su futuro?

- Esto confirma que puedo luchar por una gran vuelta. Estoy rindiendo a un gran nivel en la tercera semana. Me siento muy bien.

- Tras el Giro, ¿será la Vuelta su objetivo?

- Bueno, aún no sé mi calendario. Estaba todo previsto hasta el Giro. Si el equipo necesita un escalador para el Tour... Si hay que ir se va. Ya me han dicho que igual me necesitan.

- Froome no ha destacado esta temporada como otros años. ¿Se ve como segunda baza del Sky en el Tour?

- Yo no tengo ninguna duda sobre Froome. Ha ganado tres veces el Tour. Seguro que llega a tope. Además, no creo que después de este Giro yo pudiera llegar en las mejores condiciones al Tour.