Landa: «Quiero seguir en el Giro»

A las puertas del hotel Cristallo, en Asís, el pueblo de San Francisco, esperan dos ambulancias. Una lleva un aparato de radiología. Temprano han pasado por allí dos clientes del hotel, Geraint Thomas y Mikel Landa, maltrechos tras la caída que ayer les dejó sin opciones en el Giro. La prueba no detecta fracturas, pero Landa tiene que pasar también por el hospital de Perugia. Allí mirarán si hay un hematoma en el muslo de su pierna izquierda, la que no pudo usar en el ascenso al Blockhaus. De esa prueba depende su futuro en el Giro. «Yo quiero seguir. Quiero tratar de recuperarme para hacer algo en la semana final. Sé que estaba bien, muy bien. Todavía quiero verme con los mejores en la montaña», comenta el alavés sentado, y triste, en la terraza de acceso al Cristallo. «Esto me ha roto todos los planes», lamenta.

La noche no ha sido tan mala. «He dormido bastante bien». Pero anda lento, protegiendo la pierna mala. Mucho más le duele la oportunidad perdida de disputarle el Giro a Quintana. «He visto el vídeo de la caída quince veces. No sé qué hacía ahí esta moto. Y luego estamos nosotros, los corredores. Algunos quieren pasar por donde no hay sitio», critica.

La subida al Blockhaus se le hizo eterna. Un calvario mientras veía cómo lo perdía todo. «La verdad es que al principio me asusté mucho porque creí que tenía la pierna rota. El médico me tranquilizó. Subí como pude con la ilusión de tener alguna oportunidad en el final del Giro», comenta.

El hotel donde ha dormido el Sky en Asís viste uniforme de luto. Ni Thomas ni Landa ganarán este Giro al que aspiraban. En el equipo británico el lema es mirar hacia delante. «Es lo que hay que hacer. Buscar una nueva motivación. Ganar una etapa, el premio de la montaña… ¡Qué rabia! Iba con unas sensaciones muy buenas», dice antes de partir cojeando hacia el hospital de Perugia.