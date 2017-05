«Ni pensaba meterme en la fuga, es mi victoria más grande»

A la prensa italiana le sorprendió la seriedad de Gorka Izagirre (Ormaiztegi, 29 años). Ni un gesto de euforia. Reservado. Solo el esbozo de alguna sonrisa al repasar el kilómetro final que le acababa de dar la victoria desveló su inmensa alegría. La llevaba dentro. No es Izagirre un corredor de palmarés largo: tres Clásicas de Ordizia, la última Klasika Primavera, una etapa en Luxemburgo y esta del Giro, la más grande de todas, la que le reserva un hueco en la memoria del ciclismo. En su currículo hay otros triunfos rotulados con su sudor, pero figuran en las vitrinas de su líderes, de Quintana y Valverde. Ayer, el elegido fue él. Y se lo tomó como todo, con calma.

–¿Ha sorprendido verle en un fuga antes de la etapa del Blockhaus, donde necesitará todas las fuerzas para proteger a Quintana?

– Es que la carrera ha ido muy rápida. No ha parado en ningún momento. En el puerto el ritmo era muy alto y se ha metido delante Visconti, un corredor de Nibali. Si un equipo como ese coloca a alguien en la fuga, nosotros tenemos que estar ahí. Y me ha tocado a mí. Para eso estoy. No estaba en mis planes ir en la escapada. Ni lo pensaba. Ha sido por circunstancias de carrera.

– ¿Se veía el más fuerte de la fuga?

– No, pero sabía que iba bien. El más fuerte era Conti, que era el primer clasificado en la general.

– El italiano se ha caído en una curva a un kilómetro del final. ¿Le ha faltado experiencia?

– No. Iba fuerte. Simplemente, ha tenido mala suerte. Es algo que le puede pasar a cualquiera.

– En ese momento, cuando ve que Conti cae, decide arrancar.

– He dudado porque aún faltaba un kilómetro cuesta arriba. No iba con la idea de atacar ahí, pero he sentido que era el momento. He mirado atrás y vi que tenía unos metros. He ido a tope, pero guardando algo de fuerza por si me cogían.

– Esta victoria le llega justo antes de la etapa del Blockhaus, donde su líder, Quintana, se medirá al resto de los aspirantes del Giro. ¿Cómo le ve? ¿Cree que atacará y o esperará a la última semana?

– No lo sé. La carrera dirá. Hoy no hemos salido a por la etapa y, sin embargo, las circunstancias han hecho que la gane. Nairo está bien y el equipo también. Eso es lo que cuenta para lo que viene.

– En 2012, su hermano Jon ganó la etapa del Giro que acabó en Falces. ¿Cómo vivió aquel triunfo?

– Estaba concentrado en Navacerrada preparándome para el Tour. La vi por la tele y fue muy emocionante. Todavía no he hablado con él, pero supongo que hoy estará igual de contento que yo aquel día.

– ¿Se disfruta más un triunfo cuando es así de inesperado?

– Bueno, hay que estar preparado para todo. Aquí hemos venido a estar al lado de Nairo. Superconcentrados. Tratamos de que no pierda ni un segundo antes de la montaña. Y hemos cumplido un buen inicio de Giro.

– Tras un periodo de sequía, esta temporada suma dos victorias, esta etapa y la Klasika Primavera. ¿Ha cambiado en algo su preparación o su mentalidad?

– No. Yo siempre trato de mejorar. Esa es mi mentalidad, intentar hacerlo cada vez mejor. A veces sale y otras, no. Ganar en una carrera como el Giro es la hostia para mí.

– En 2014 fue clave en la victoria de Quintana en el Giro. Le obligó a seguir cuando quería pararse en el descenso helado del Gavia. ¿Es ese su mejor recuerdo ciclista?

– Es uno de ellos. Aquel día fue muy duro. Nairo lo estaba pasando muy mal y yo le ayudé en el descenso del Gavia y el Stelvio. Luego, él demostró en la subida final que era el más fuerte y que merecía el Giro. Yo no tengo muchas victorias, pero sí algunas, como la primera Clásica de Ordizia que gané. Fue muy especial. Claro que esta en el Giro es la más grande.