El Blockhaus o donde Merckx inició la cuenta

Aún no había cumplido 22 años y Eddy Merckx ya apuntaba a fenómeno, aunque quizá no tanto a convertirse en el mejor de la historia. Una campaña antes había ganado la Milán-San Remo, pero en aquel Giro de Italia de 1967 no dejaba de ser un debutante en una vuelta de tres semanas que venía de brillar en las clásicas con triunfos en Milán-San Remo, Gante-Wevelgem y Flecha Valona.

En aquella corsa rosa de hace 50 años, también se visitó Sicilia y se llegó al Etna. Situado en los Abruzos como el Terminillo, el Blockhaus se estrenó en la prueba en la 12ª etapa, de 220 kilómetros con salida en Caserna. José Pérez-Francés era el líder y Merckx, séptimo a 1:13, sin despejar aún si sería un clasicómano en gran forma o un triturador de todos los récords del ciclismo.

Al inicio de la carretera que conducía a la de la antigua fortaleza alemana, las piernas del pelotón ya habían pedaleado durante casi siete horas. El grupo de los favoritos se había ido descascarillando, pero sin romperse. A falta de dos kilómetros para la pancarta, Italo Zilioli atacó y solo un joven belga descarado siguió su rueda. Ahí permaneció un kilómetro, antes de soltar el zarpazo con el que inició su cuenta de victorias en las tres grandes. «Yo no había subido muchas montañas antes», dijo Merckx tras su triunfo. «Así que me limité a ir en el grupo. Cuando atacó Zilioli me sentí bien».

No tardaría en ser él quien tomara la iniciativa en sus ataques legendarios. Amasó 64 triunfos de etapa entre el Tour (34), el Giro (24) y la Vuelta (6). Ganó once veces una gran vuelta, cinco en Francia, cinco en Italia y una en España, en 1973.

Tras su triunfo en el Blockhaus, se aupó al tercer puesto de la geneneral del Giro, a 50 segundos de José Pérez-Frances. El cántabro aguantó la maglia rosa hasta la contrarreloj de Verona, en la que, cómo no, ‘Monsieur Chrono’, Jacques Anquetil, se vistió de líder. El francés perdió el maillot a manos de Silvano Schiavon al día siguiente, cuando se impuso Francisco Gabica. Lo recuperó tres días después para entregárselo definitivamente a Felice Gimondi en el Tonale. Merckx fue noveno a 11:47 en su primer Giro.

Un año después lo ganó. Para cuando se subió al Blockhaus en la penúltima etapa –donde ganó Franco Bodrero–, ya tenía facturado el triunfo. El coloso de los Abruzos albergó el Giro también en 1972, cuando José Manuel Fuente venció en un sector matinal de 48 kilómetros –Miguel Mari Lasa fue segundo–, en el que distanció en 2:36 a Merckx. Esa derrota despertó a la bestia, que humillaría al ‘Tarangu’ camino de Cantanzaro. Merckx venció el Giro con cinco del Kas en el top 10;Fuente (2º), Galdós (3º), López Carril (4º), Lasa (9º)y Lazkano (10º).

El Giro visitó al Blockhaus en 1984 (ganó Moreno Argentin) y en 2009 (Franco Pellizotti, luego descalificado). Hoy regresan sus 13,8 kilómetros al 8,11% de pendiente media. La catapulta de Merckx.