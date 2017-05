Javier Moreno, expulsado del Giro por "agresión"

El español Javier Moreno fue expulsado del Giro de Italia este martes al término de la cuarta etapa por "agresión", anunció el jurado de comisarios tras la llegada, en el volcán Etna.

Durante la etapa, las imágenes de televisión muestran al corredor español empujando al italiano Diego Rosa, al inicio de la ascensión al Etna.

Javier Moreno has been removed from the @giroditalia following this incident with Diego Rosa today pic.twitter.com/fJ092w1ozM#Giro100#Giro