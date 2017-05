«En el ciclismo de hoy se sufre igual»

Miguel Mari Lasa (Oiartzun, 1947) es el guipuzcoano con más etapas ganadas en el Giro de Italia: tres. Recuerda con cariño aquellos triunfos, pero sin esa nostalgia triste de algunos campeones que se instalan en que cualquier tiempo pasado fue mejor. A Lasa -ganador también de seis etapas en la Vuelta a España y dos en el Tour de Francia- le sigue gustando mucho el ciclismo y admira a los nuevos campeones. «Las cosas han cambiado mucho respecto a nuestros tiempos. Ahora, por ejemplo, están concentrados en altura casi hasta la víspera de competir, pero en lo importante el ciclismo sigue como siempre. Habrá mejorado la preparación, el material, la tecnología, pero cuando llega la hora de la verdad se sufre igual, no hay más que ver la cara de los corredores. Sufren y ganan los mejores, como siempre».

Cada año, cuando llega el Giro, Lasa disfruta. «Cuando los nietos lo permiten, me encanta ver la carrera. El Giro ha sido una carrera muy especial, era como correr en Euskadi por cómo lo vive la gente, que anima y conoce. Sigue igual, los tifosi dan calor a la prueba y eso al ciclista le llega. Era el país donde más a gusto corría».

Por supuesto, tiene su pronóstico para la corsa rosa. «Por historial, está claro que los favoritos son Nibali y Quintana. Los dos han ganado la carrera. Pero el Giro no suele ajustarse siempre a los pronósticos, al revés que el Tour. El Giro es más cambiante. Estoy expectante por ver a Mikel Landa, que tiene talento para cualquier cosa y está en un equipo grande. El que más sube es Quintana, eso está claro».

Aprovechando la jornada de descanso de ayer, Miguel Mari Lasa tuvo tiempo para recordar sus tres etapas ganadas en el Giro.

1970. Francavilla-Loreto

«Controlaba el Molteni, pero arranqué a siete de meta y...»

«Fue algo grande, porque éramos unos niños (tenía 22 años) y corríamos en un equipo muy modesto, el La Casera. Fue una de esas intentonas que no siempre salen, pero aquel día salió. Era una etapa sin muchas dificultades y llegábamos todo el pelotón. En aquella época, no se ponía a tirar el tren de los sprinters, que van a sesenta por hora y no hay quien ataque. Eran todo el tiempo escaramuzas. Eddy Merckx y su equipo, el Molteni, controlaban la etapa como siempre, pero a ocho o siete kilómetros de meta ataqué y me salió un 'molteni' a rueda, de tal forma que el equipo de Merckx dejó de tirar porque tenía a un hombre delante. La etapa acababa en un repecho de unos quinientos metros y el pelotón venía muy cerca. A cien metros de meta le arranqué al 'molteni', que no recuerdo quién era, y se descolgó. Se ve que iba justo y creo que no hizo ni segundo porque el pelotón se nos echó encima. A mí me pasaron todos diez metros después de pasar la meta, pero ya había ganado.

1972. Monte Argentario-Forte dei Marmi

«Fue un sprint masivo y batí a Roger De Vlaeminck»

«Era una recta de casi dos kilómetros al lado de la costa. A mí me gustaba salsear y lo intentaba muchas veces. Ya en la recta de llegada arrancó Merckx, que era insaciable y disputaba hasta las metas volantes, y yo le cogí rueda. Vi que iba bien y le pasé. Los demás también arrancaron pero no pudieron superarme y batí a Roger de Vlaeminck y a Franco Bitossi. No era un velocista puro, pero era salsero, o decidido, y aquel día pude ganar en un sprint masivo de todo el pelotón. Fue una sorpresa para todos, incluido para mí, pero ya era mi segunda victoria en el Giro y el 'spagnolo' Lasa ya empezaba a ser conocido en Italia».

1981. Borno-Dimaro Val di Sole

«Mínguez hizo parar a Chozas y rematé»

«No era fácil ganar en el Giro, porque se corría apenas ocho días después del final de la Vuelta a España, que disputábamos a tope y donde me quedé rozando el larguero (fue dos veces segundo y dos tercero en la general). Se hacía largo, pero curiosamente esta etapa fue al final (18ª). Era una de las jornadas reinas, pero se dieron las circunstancias y pude atacar. Faltaban dos grandes puertos por delante y por eso me dejaron ir. Después me pillaron Eduardo Chozas, que era de mi equipo, y Leonardo Natale, y me superaron. Al poco, empecé a oír motos y sirenas. Venían por detrás la maglia rosa, Silvano Contini, y Gianbattista Baronchelli. Me alcazaron a kilómetro y medio de coronar y me dije que tenía que aguantar con ellos porque era bajar y diez o quince kilómetros a meta. Contini iba como una moto. Llegó a nuestra altura mi director, Javier Mínguez, que no debía de ver muy claro que Chozas pudiera ganar la etapa y me preguntó cómo iba. Le contesté que en butaca, a rueda, y me dijo que iba a parar a Eduardo. Contini les cogió enseguida y en el sprint le gané con comodidad. Perdió la maglia rosa dos días después en las Tres Cimas de Lavaredo ante Giovanni Battaglin, que ganó el Giro. Yo me retiré a final de temporada. Luego me arrepentí, porque a partir de 1983, con la televisión en directo, la situación de los ciclistas mejoró mucho. Pero no le di demasiadas vueltas. Nunca se sabe qué habría pasado. También hay que saber decir adiós».

Desde aquella jornada de Dimaro Val di Sole, solo dos guipuzcoanos han ganado una etapa del Giro: Juanma Garate (2006) y Jon Izagirre (2012). Antes lo hicieron Santi Lazkano (1974) y Txomin Perurena (1971 y 1975).