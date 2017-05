El Giro descarta premiar al ciclista que mejor baja

El Giro de Italia había preparado para la edición de su cententario una novedad que había levantado polvareda nada más anunciarse. Los organizadores pretendían establecer una clasificación, patrocinada por la firma Pirelli, para designar al mejor corredor en los descensos de la carrera. Destinaban 15.000 euros para premiar a los tres ciclistas más rápidos en los descensos cronometrados de diez etapas, así como 500 al que menos menos tiempo empleara en cada uno de ellos.

Críticas recibidas por parte de varios corredores y federativos han conducido a Mauro Vegni y sus colaboradores a rectificar sobre la marcha. Desisten. Un posible accidente podía jugar también en contra de esa iniciativa, que tiene sus defensores: «Si hay un premio para el que mejor sube, ¿por qué no otro para el que mejor baja», comenta un aficionado a las dos ruedas.

El transponder de las bicicletas y bandas electrónicas colocadas sobre el asfalto eran los elementos técnicos que iban a permitir medir los tiempos de los corredores en estos diez tramos: Monte Sant Angelo en la octava etapa; Chieti, en la novena; Monte Fumaiolo, en la undécima; Colla di Casaglia, en la duodécima; Selvino, en la decimoquinta; el Stelvio, en la decimosexta; el Tonale, en la decimoséptima; el Pordoi, en la decimoctava; Sella Chianzutan, en la decimonovena; y Monte Grappa, en la vigésima.

Cercano todavía el reciente fallecimiento de Chad Young, estadounidense de 21 años que pertenecía al equipo continental que dirige Axel Merckx, en un descenso del Tour de Gila, la iniciativa del Giro ha levantado cierta polvareda entre los corredores. Un incrédulo Jasper Stuyven (Trek-Segrafedo), que figura en la lista de participantes, ha escrito en su twitter: «¿De verdad? ¿No son ya suficientes caídas?».

El holandés Wouter Poels (Sky) se ha expresado en similares términos dentro de esa misma red social: «¿Es una broma? Me parece una idea terrorífica dar un premio al mejor bajador del Giro».

Gianni Bugno, presidente de la Asociación Internacional de Ciclistas Profesionales, ha declarado al diario La Gazzetta dello Sport que «he oído hablar de este tema, pero de forma superficial. No dispongo de elementos de juicio suficientes para dar una opinión fundada, sobre todo porque me corresponde hablar en nombre de los corredores. Prefiero ponerme en contacto antes con los ciclistas y con los organizadores».

josé cruz mujika El mecánico más rápido del Giro Abraham Olano es el único guipuzcoano que ha lucido la maglia rosa en el Giro de Italia, pero hay otro hombre que recibió esa misma distinción, aunque no por encabezar la clasificación general: el itsasondoarra José Cruz Mujika, exciclista y exmecánico en las filas de Orbea y Euskaltel. Lo cuenta Txomin Perurena. «La organización montó una peculiar competición entre los mecánicos de todos los equipos participantes. Consistía en desmontar y montar las dos ruedas de una bicicleta, tanto la delantera como la trasera. Unos jueces cronometraban los tiempos. Ganó Muxugorri, José Cruz Mujika. Al día siguiente le entregaron como premio una maglia rosa».

Vincenzo Nibali y Paolo Savoldelli cimentaron parte de sus victorias en el Giro en su habilidad para tomar las curvas y marcar diferencias en bajdas terroríficas. Hugo Koblet se distinguía en ese terreno, lo mismo que Fiorenzo Magni y Francesco Moser. El propio Nibali perdió su posibilidad de adjudicarse el oro olímpico de Río en una peliaguda curva donde también rodó por el suelo Sergio Henao.

Cronobajada del Poggio

El Giro de Italia, que recupera este año la tradicional maglia ciclamino –color burdeos– para el premio a la regularidad tras varias ediciones en las que le sustituyó el rojo, ha experimentado más de una vez con los descensos. En 1987 llevó a cabo una cronobajada sobre uno de los recorridos más clásicos del calendario internacional: el Poggio de San Remo. Recorrieron en lucha contra las manecillas del reloj los ocho últimos kilómetros de la Milán-San Remo.

Txomin Perurena dirigía en aquella ocasión al equipo Caja Rural. «Si la memoria no me falla, disputamos dos cronos individuales los dos primeros días de carrera. La cronobajada fue un segundo sector y venció Stephen Roche. Entre los míos, Marino Lejarreta se defendió bien. Como medida de seguridad, pusieron numerosas ambulancias en las curvas. No te diré que una por curva, pero casi. Aquel descenso es peligrosísimo. No te digo ya con lluvia».

El exciclista oiartzuarra comenta que las bicicletas de aquella época permitían una modificación mecánica para adaptarse a los descensos. «En los cuadros clásicos, las patillas traseras tenían, gracias a un tornillo regulador muy finito, un margen de un centímetro o incluso más para adelantar o retrasar la rueda. Los mecánicos podían moverlas lo más atrás posible para dar mayor estabilidad a la bicicleta en los descensos. Para subir era al revés. Se ajustaban al punto delantero de la patilla e ibas más recogido sobre tu máquina. Eran las famosas patillas Campagnolo. Las bicis actuales no ofrecen esa posibilidad».

Txomin Perurena ha sido testigo directo de anécdotas en el Giro de Italia, entre las que destaca «una salida desde Venecia. Yo era corredor. La etapa no pudo disputarse por problemas de tráfico y Vincenzo Torriani, el organizador, convocó a todos los corredores en la basílica de San Marcos para asistir a una celebración religiosa. Era una misa o una bendición. Nos invitó, pero se trataba de una invitación obligatoria. Repartieron los premios económicos de la jornada entre todos los participantes».