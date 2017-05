El día que Gorka obligó a Nairo Quintana a ganar el Giro

Gorka Izagirre vuelve al Giro con Nairo Quintana, donde en 2014 protagonizaron una aventura de otro tiempo que acabó con el triunfo del colombiano en aquella edición, la primer gran vuelta de su palmarés. Era 27 de mayo. Nevaba.

Se disputaba la decimosexta etapa, entre Ponte di Legno, en Lombardía, y Val Martello, en el Tirol del Sur. Solo 139 kilómetros, pero tres gigantes dolomíticos por delante: Gavia (2.618 metros de altitud), Stelvio (2.758-Cima Coppi) y Val Martello (2.059). Hace un frío de mil demonios y el cielo está negro como la boca del lobo. La subida al Gavia se hace entre paredes verticales de nieve y el descenso es un infierno. Algunos corredores paran a esperar a sus coches y coger ropa seca para no congelarse. Nairo Quintana echa mano del freno.

Pero Gorka Izagirre aparece a su lado y le impide parar. Le ayuda a ponerse el chubasquero en marcha y le da de comer. El colombiano no puede soltar las manos del manillar y es el corredor guipuzcoano el que le mete la comida en la boca. Las cámaras de televisión no están allí (bastante tienen las motos con circular por delante del grupo sin caerse) y el episodio pasa inmediatamente a la leyenda, como las hazañas antiguas.

Quintana insiste en bajarse y Gorka Izagirre le dice que no es el momento, que sufra y tire para abajo. Que mire a los demás. Que todo el mundo va tiritando y medio muerto. «Le animé». Y el colombiano sigue. Consigue llegar a Bormio y está entero.

Allí comienza la subida al gigante Stelvio. La nieve no cesa y las perspectivas meteorológicas para la cima, más alta que el Gavia, son horrorosas, pero la carrera sigue. Y Quintana mejora. La subida parece sentarle bien al colombiano, que se mantiene sin problemas en el grupo principal del líder, su compatriota Rigoberto Urán.

Cuesta arriba, Gorka se tranquiliza porque es el terreno de su líder y subiendo no se siente tanto el frío. Pero el ormaiztegiarra sabe que queda la larguísima bajada, casi 50 kilómetros hasta el pie de Val Martello.

«Coroné el Stelvio a mitad de grupo, más o menos. Empecé el descenso y cada uno bajaba como podía. Hacía mucho frío, estaba nevando y todos tiritaban. Quintana coronó delante. En la bajada, yo iba adelantando a los líderes, a Urán y compañía. Nairo iba más adelante. Cuando le cogí le comenté que todos venían más atrás y que era el momento de abrir hueco. Es lo que hicimos y salió bien», relató el ormaiztegiarra.

En la bajada del Stelvio hubo controversia porque se especuló con que la carrera estaba neutralizada por las malas condiciones, pero no fue así. Una moto de la organización, con el exciclista Marco Velo a bordo, sacó la bandera roja para indicar a los corredores precaución, pero no se dio la orden de neutralizar. Izagirre se puso a tirar de Quintana, abrieron hueco y llevó a su compañero hasta el pie de Val Martello. En esa última subida el colombiano puso patas arriba el Giro. Se fue en solitario y distanció a Urán, la maglia rosa, y Cadel Evans en más de cuatro minutos. Se puso de líder con 1:40 de ventaja.

El Giro estaba sentenciado. En las cuatro etapas restantes, incluida la llegada al Zoncolan del penúltimo día, Quintana se dedicó a dejar detalles de su clase y silenciar a todos quienes pusieron en duda que fuera el más fuerte de la carrera por haber atacado en la bajada del Stelvio. Llegó a Trieste, donde terminó el Giro ese año, vestido de rosa. Y no se olvidó de lo importante: «Gorka ha sido mi gran apoyo. Me apoyó en el momento más difícil, me dio su comida y me motivó». El viernes vuelven a la carga.