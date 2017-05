Gorka Izagirre: «El Giro será la primera carrera que corro junto a Quintana esta temporada»

Gorka Izagirre (Ormaiztegi, 29 años) partió ayer hacia el Giro de Italia del Centenario, que comienza el viernes en Alghero y que ha señalado el Mortirolo como cima Scarponi. El ciclista del Movistar viaja al Bel Paese con una misión clara: buscar la segunda maglia rosa de Nairo Quintana, que ya ganó el Giro en 2014. En aquella edición, el mayor de los Izagirre fue clave en el triunfo del colombiano y ambos aspiran a repetir.

- Camino a Italia, al Giro del Centenario...

- Sí. La preparación ya está hecha, todo está preparado y viajo con ganas. A ver cómo nos va.

- Teniendo un líder como Nairo Quintana, está claro cuál es el trabajo que toca realizar.

- Con un jefe de filas así, con un corredor de esa categoría, las cosas están claras. Tenemos que estar con él al cien por cien y pelear por el triunfo en la general. El equipo está enfocado a ese objetivo desde el principio.

- ¿Cómo ve a su líder? Parece que ha regresado bien de su mes de entrenamiento en Colombia.

- Ha ganado la etapa que tenía marcada en Asturias y ha ofrecido una buena imagen. Tenía fijada la llegada en el Acebo y ganó. Además, él mismo ha asegurado que está bien preparado y que cree que ofrecerá su nivel en el Giro. Nosotros confiamos totalmente en él, no hay más que ver su trayectoria. Este año ha ganado todo lo que ha corrido, poco menos, y se ha presentado a muy alto nivel a la salida de todas las carreras. Esa es una característica de Nairo Quintana. Es un ciclista que cuando acude a una carrera, siempre llega muy bien a la línea de salida. Es un profesional muy serio y el equipo tiene plena confianza en sus condiciones.

- Cuando la misión es trabajar para un líder, ¿ayuda que el jefe de filas sea alguien como Quintana?

- Sí, porque no genera dudas. Un ciclista así es una garantía. Tener a un líder de esa calidad es importante para nosotros a la hora de trabajar, sobre todo cuando las cosas no van muy bien y pueden surgir dudas. Con un corredor como Quintana no existe el riesgo de que esas dudas que se pueden generar se conviertan en más grandes. Una figura como él lo impide. Lo normal es que Nairo esté ahí, disputando la victoria.

- ¿Qué opina de su decisión de intentar el doblete Giro-Tour?

- No lo sé, porque este año aún no he estado con él y el Giro va a ser la primera carrera que hagamos juntos. Mi impresión es que él no se lo plantea tanto en esos términos, que es un asunto más de puertas afuera. Creo que él lo tiene organizado en dos planos diferentes. Se va a centrar primero en el Giro, en intentar ganarlo, y después, si lo gana, se centrará en una fase de descanso antes de enfocarse al Tour. Creo que divide los dos planos, que no se obsesiona con la idea del doblete.

Sus datos Nació el 7 de octubre de 1987 en Ormaiztegi. Palmarés. Cinco victorias. Etapa del Tour de Luxemburgo (2010), Clásica de Ordizia (2010, 2012 y 2014) y Klasika Primavera (2017).

- ¿Cree que puede abstraerse de esa presión?

- Pienso que sí, que va paso a paso. Además, me parece que es la manera de hacerlo. Es un reto complejo, evidentemente, pero a la vez las cosas son simples: primero una y luego la otra. No puede ganar el Giro y el Tour a la vez. Paso a paso.

- ¿Qué le parece el recorrido de este Giro?

- Hay una primera parte, que es la de las islas de Cerdeña y Sicilia, complicada. Para empezar, las carreteras de las dos islas generarán mucha tensión por los nervios. No sé por qué, pero siempre sucede en las islas. Y en la cuarta etapa está la llegada al Etna, que marcará las primeras distancias. La primera crono, en la décima etapa, sin duda distanciará más entre sí a los favoritos. Son casi 40 kilómetros.

- ¿Se decidirá en la montaña o en las cronometradas?

- Creo que en los Alpes, la última semana. Es muy dura y hay terreno de sobra para que se decida todo. En todo caso, este año el Giro termina con una crono en Milán de 28 kilómetros que no tendrá vuelta de hoja. Si quedase algo por decidir, esa etapa será totalmente definitiva.

- ¿Tienen señalada alguna etapa como jornada clave del Giro?

- Habrá que ver. Cualquiera de los Alpes puede serlo.

- Tres años después, regresa a Italia con Nairo Quintana, en cuya victoria de 2014 tuvo un papel fundamental. ¿Cómo recuerda aquella jornada del Gavia y el Stelvio?

- Fue una jornada marcada por el clima. Hacía un día terrible, de frío, agua y nieve. En la salida las condiciones ya eran tremendas y había que subir tres puertos imponentes de más de dos mil metros. De por sí, era una etapa durísima y en aquellas condiciones, mucho más. Fue un gran hándicap, que hizo que la jornada fuera la más dura en años.

- ¿Cómo recuerda los apuros que sufrió Quintana?

- Me quedé con él y traté de animarle y que siguiera para adelante. Recuerdo que en la salida tenía perdidos en la general 3:10 respecto a Rigoberto Urán, que era líder. Pero ganó la etapa, que llegaba a Val Martello, y le dio la vuelta a la general. Ya no cedió el rosa.

- ¿Es cierto que el colombiano quería arrojar la toalla y poner pie a tierra?

- No sé si tanto como tirar la toalla. Era en el Gavia, en la bajada, pero yo no diría que pensaba retirarse allí mismo. La verdad es que hacía mucho frío y él lo estaba pasando muy mal. No sé si pensaba bajarse pero sí es verdad que frenó. Yo le dije que no, que siguiera.

- ¿Tan malas eran las condiciones?

- Horribles. Era la primera bajada de la etapa y estaba todo lleno de nieve. Estaba a tope de nieve. La carrera estaba rota y nosotros íbamos un poco atrás. No era el momento de pararse.

- ¿Y cómo fue la situación en el siguiente puerto, en el Stelvio, donde decidieron el Giro?

- Se subió en grupo y Nairo se había recuperado bastante. Le dijimos que se pusiera ropa, que era un momento clave, y nos hizo caso. Decidimos que nos íbamos para adelante y vimos que todo el mundo bajaba en malas condiciones, por el frío. Cuando te vence el frío, inconscientemente te paras, no puedes avanzar. Como él se había abrigado, pudo seguir para adelante, abrimos hueco y él remató con una gran subida a Val Martello, donde dio la vuelta a la general y se puso de líder.

- Y este año, más de lo mismo. A las órdenes de Nairo Quintana.

- Así es. Tengo claro que mi misión es trabajar para él desde el principio. Ojalá podamos repetir el resultado de 2014.

- Llega en un excelente estado de forma, como demuestran su actuación en la París-Niza (fue cuarto) y su victoria en Amorebieta.

- Me está saliendo una temporada bonita, me veo bien. También me quedé contento con mi Vuelta al País Vasco. Desde Amorebieta no he corrido ninguna carrera y he estado concentrado en altura en Navacerrada. Han sido tres semanas y acabo de volver. He podido entrenarme bien, tranquilo. Llego al Giro con ganas y bien.