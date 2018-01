Ciclismo Gaviria, seis muescas en Argentina Fernando Gaviria. / AFP Logro su tercera victoria en la primera etapa de la Vuelta a San Juan al esprint por delante de Bonifacio y Pelucchi. «El mejor del mundo es Sagan, que ha ganado tres mundiales, cuando alguien lo logre, será mejor que él» BENITO URRABURU POCITO (ARGENTINA) Lunes, 22 enero 2018, 08:37

A Fernando Gaviria se le da bien Argentina. El corredor del Quick Step se impuso en la primera etapa de la Vuelta a San Juan 2018, por delante de Niccolo Bonifacio y Matteo Pelucchi. Dominó con claridad en los metros finales, sacó varias bicicletas a Bonifacio y demostró, una vez más, que es uno de los hombres más rápidos del mundo. La etapa estaba destinada a una llegada en grupo y el guión se cumplió. Con la lograda en Pocito suma seis triunfos en este país.

Mientras Gaviria y otros corredores desfilaban hacia el podio, un hombre muy mayor, observaba con los ojos muy abiertos lo que pasaba por delante de él. Estaba al lado de de una tienda de bicicletas que se llama Cicles Ortega. A los 92 anos, Salvador Ortega escrutaba a unas personas desconocidas que iban en bicicleta, igual que hace hace tantos lo hacía él, algo que casi no recordaba: ganó pruebas en su país como la Mendoza-San Juan o la doble Galingasta, entre otras carreras. Un contraste realmente llamativo.

«Tengo más responsabilidades que hace un año»

La etapa, que salió bajo la bendición del padre Fabián Díaz, no tuvo mucha historia, Hubo una escapada y el control total del pelotón. Gaviria comentaba que “ha sido una llegada complicada, en la que había muchos equipos que querían ganar puesto que tienen hombres rápidos. Yo solo tenía a dos corredores al final, Keisse y Richeze. Otros dos están para disputar la general, Cavagna y Narváez, mentras que Hodeg trabajó para anular la fuga”, explicaba Gaviria.

Le preguntaron si es el hombre más rápido del mundo y respondió muy claro: “En estos momentos, el mejor es Sagan, que ha ganado en tres ocasiones el mundial. Cuando alguien lo iguale será el mejor del mundo”.

Su forma es mejor que la de hace un año: “Tengo más responsabilidades que entonces. Ahora hay un equipo que confía en mí, que trabaja para que yo gane, y eso me obliga a prepararme bien, a llegar en condiciones a la carrera. Cuando salgo en una prueba siempre lo hago para ganar. Gane estando Cavendish y Sagan, ahora hay otros rivales y sigo ganando”. Es uno de los corredores más laureados del mundo el año pasado con catorce triunfos, galardón que compartió con el italiano Jakub Mareczko y el alemán Marcel Kittel, continúa levantando los brazos.

Gaviria se dio a conocer a nivel mundial en la Vuelta a San Luis en 2015, donde ganó dos etapas por delante de Mark Cavendish. En 2016 lograría un triunfo. Tiene andares de vaquero, como muchos de los grandes velocistas del ciclismo mundial. Cuando se baja de su bicicleta es como si se bajase de un caballo, en este caso de acero.

A los 23 años, Gaviria muestra una fortaleza física envidiable. Es cierto que aquí no están ni Kittel, ni Greipel, ni Sagan o Ewan, entre otros muchos nombres rápidos del ciclismo mundial, lo que no empaña sus victorias. “Para mí correr en este país tiene un significado importante, puesto que fue donde me dí a conocer a nivel internacional y eso es algo que no olvidaré nunca”, comentaba después de su triunfo en Pocito. “No sé si me da suerte o no San Juan, porque donde voy llegó preparado para ganar”.

Hace un año llegó a San Juan acompañado de Tom Boonen, que meses después, al finalizar la París-Roubaix, dejaría de ser ciclista. Gaviria no se olvida del belga: “Me ayudó mucho, la verdad. Era y es una buena persona que a pesar de su palmarés me aconsejó muy bien. No le olvidaré nunca”. No sabe a que nivel está de forma: “Sé que estoy preparado para la carrera, pero no sé si al ochenta, al noventa o al cien por cien. Doy todo en las llegadas, porque sé que eso es lo que me puede hacer ganar”.

Cada vez con más confianza y después de sumar cuatro etapas en el Giro de Italia, piensa, como otros muchos, en la Milán-San Remo y en el Tour de Francia. A pesar de su juventud es un ciclista ya formado.

Lleva solo dos años como pofesional, ha abandonado totalmente la pista para centrarse en la carretera, y ni se pone, ni tiene límites: “Sigo conociendo carreras, formas de correr. Estoy en un equipo en el que me encuentro muy arropado, que me prepara muy bien las llegadas. Por eso no les quiero fallar”.