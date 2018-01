Ciclismo Filippo Ganna, favoritos en la contrarreloj Roman Villalobos, la sorpresa en San Juan, nuevo líder. El Quick Step sufrió una hemorragia de ataques y no pudo controlar el grupo para Gaviria, al que no le iba la llegada BENITO URRABURU Peri Lago Punta Negra Martes, 23 enero 2018, 08:15

La Vuelta a San Juan ha cambiado de paisaje. La carrera se metió de lleno en la Ruta de Interlagos, que pertenece a los departamentos de Ullum y Zonda, una zona muy turistíca que el Gobierno de San Juan, un estado que tiene 700.000 habitantes, quiere convertir en un gran centro turístico aprovechando un paraje semidesértico y los diques que pemiten la práctica de los deportes náuticos.

En ese terreno ganaba el costarricense Román Villalobos, un corredor de 28 años, que a principios de 2016 tomó la decisión de volver a correr a su país después de estar durante varios años en el equipo Canel’s Specialized mexicano. Lo hizo para poder estar más con su hijo, Gael, y fichó con el equipo en el que había estado toda su vida, el Nestlé-Giant de Costa Rica.

Villalobos se escapó junto al argentino Ricardo Escuela y el belga Tiesj Benoot en la parte final de la etapa y les ganó al esprint, convirtiéndose en el nuevo líder de la prueba. “Este triunfo significa mucho para mí por todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de mi carrera. En profesionales todo el mundo está protegido por su equipo y yo he tenido que hacer el trabajo solo. Nos pusimos de acuerdo hasta la meta. Esto significa mucho para mí”, volvió a repetir por segunda vez.

Entre otras muchos triunfos ha conseguido la Vuelta a Juventud 2011, segundo en la Vuelta a Costa Rica 2012, 2015 y 2016, doble vencedor de la Vuelta a Guatemala, subcampeón de Costa Rica en ruta. Acabaría volviendo con el Canel’s.

Corrió en Vizcaya

En 2012 corrió en el Koplad-Uni 2 de aficionados con sede en Vizcaya y el año pasado estuvo en Portugal, en el LA Aluminios, ya en profesionales para volver de nuevo al equipo mexicano. No ha cumplido, por el momento, el sueño de ganar una Vuelta a Costa Rico, en la que ha sido tres veces segundo.

Junto a ese triunfo, lo más llamativo de la etapa, que tenía un final un poco complicado para los hombres rápidos, fue la aparición de corredores como Filippo Ganna, Óscar Sevilla, Rafal Majka, Luis Mas, Eduardo Sepúlveda o Dayer Quintana, además del ataque de Jhonnatan Narváez. La llegada de la montaña promete. Fernando Gaviria no pudo llegar al esprint. Su equipo intentó controlar el pelotón, incluso lanzó a Narváez. Todo resultó inútil puesto que los ataques produjeron una hemorragia en el Quick Step y nadie quiso colaborar a fondo con los belgas. Gaviria se tomó con tranquilidad ese final.

Uno de los hombres de confianza del colombiano es el belga Iljo Keisse, un veterano del pelotón belga y mundial. Tiene 35 años y comparte habitación con Gaviria, una situación que el equipo Quick Step ha provocado, para rodear al colombiano con compañeros que le puedan aportar consejos. Es junto al argentino Maximiliano Richeze su lanzador, el que le lleva hasta que le coge el argentino cuando quedan doscientos metros.

Muy observador

Ganador de las mejores pruebas del calendario mundial de Seis Días, acumula quince triunfos en esa disciplina. Logró medallas de plata y bronce en los mundiales de americana y puntuación, además de conseguir tres medallas de oro en los Campeonatos de Europa. También suma una etapa en el Giro. La pista fue la escuela en la que se formó como ciclista.

Keisse le ha dicho a la prensa belga que Gaviria “es un corredor muy observador, trabajador y con un físico espectacular. Estuvimos viendo en diciembre los muros de Flandes y no perdía ojo a nada. Íbamos a hacer determinado número de kilómetros y al final ni sé los que hicimos. Lo tiene todo, no se quería ir, todo lo quería ver”, ha explicado.

También correrá Gaviria después de la Vuelta a San Juan la prueba Colombia Oro y Paz que se va a disputar en su país: “Le he dicho que después se quede unos días en Colombia, con tranquilidad, y me ha contestado que no, que se va a Bélgica para hacer las clásicas desde el principio. No sé donde llegará pero lo tiene todo. Le falta sólo experiencia”.

Y es que a Gaviria ya no le espera nadie n Colombia, salvo su familia, porque lo dejó con la novia que tenía, a la que dedicaba sus triunfos besando una pulsera que llevaba en sus inicios triunfales en Argentina. Su carrera profesional es lo único que le interesa.

Una crono marcada

Mientras sigue el discurrir de las etapas, la Vuelta a San Juan tendrá en su tercera día de competición un momento importante. La contrarreloj que se celebrará hoy sobre 14,4 kilómetros en San Juan, totalmente llana, marcará las primeras diferencias a la espera de la llegada a El Colorado, una cumbre situada a 2.450 metros de altitud, con 15,4 kilómetros de subida.

El gran favorito es el italiano Filippo Ganna (Emiratos Árabes), que fue campeón del mundo de pista sub 23 cuando corría en el equipo Colpack de aficionados, además de ganar la París-Roubaix..

Ganna debutó con el equipo Lampre como profesional a finales de 2015 en la Milán-Turín y es una de las grandes promesas del ciclismo italiano. Junto a Ganna está en el Emiratos, Oliviero Troia, integrante del Colpack que arrasó en la Vuelta al Bidasoa de 2015 que ganó su compañero Orsini. Ganna ha sido campeón el mundo y de Europa de pista, en la modalidad de persecución, además de se subcampeón de Europa contrarreloj. Todo un especialista con un físico espectacular que mide 1.93 y pesa 76 kilos.

Cavagna

El juego de las diferencias que marcará el reloj permitirá ver lo movimientos cuando llege la montaña de Rodolfo Torres, Eduardo Sepúlveda, Óscar Sevilla o Dani Díaz, entre otros. Para ellos lo único que contará es no perder tiempo y ya se dejaron ver ayer.