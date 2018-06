Ciclismo «No hay excusas, si valemos para esto lo demostraremos» Iker Azkarate, con dorsal el día de su debut en Lleida. Iker Azkarate ha vuelto a ponerse un dorsal tras todo el año de baja por una mononucleosis y afronta con ilusión el Campeonato de España IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 junio 2018, 07:11

Iker Azkarate se puso un dorsal por primera vez esta temporada en la Volta a Lleida hace dos semanas. Ha sido un año complicado para el lazkaotarra, que ha dado el salto con la Fundación Euskadi. Una mononucleosis que arrastraba desde la campaña pasada le ha tenido parado hasta ahora. En este largo trance, ha perdido estado de forma, pero no valentía. Ha corrido solo tres días, pero habla directo y claro: «No hay excusas. Si valemos para esto, lo demostraremos. Hay mucha gente que se lesiona y tiene que parar. El que tiene clase, vuelve y demuestra. Y si no, pues nos iremos a trabajar».

De 24 años, Azkarate afronta el domingo el Campeonato de España en Castellón. «Son 215 kilómetros y una carrera dura. Haremos lo que se pueda. Ya sé que no estaré delante y para mí sería una victoria acabar la carrera. Voy para ayudar al equipo y a coger ritmo».

Se medirá a los Valverde y compañía. «Me hace ilusión pero sobre todo por mí. Ya corrí el año pasado con ellos en Estella, Portugal y Londres. Estoy contento con volver, pero las sensaciones no son todavía las que tenía antes, ni los datos tampoco. Sé que hay que tener paciencia, y la estoy teniendo». Ha pasado unos nueve meses fuera de juego. Ayer llegó a Castellón y se entrenó con sus compañeros durante dos horas.

Tras su debut con los colores de la Fundación Euskadi en Lleida, tiene ganas de verse «con continuidad con profesionales. Las sensaciones no son las anteriores, pero creo que el problema está superado. Al menos ya no siento aquella fatiga, de no poder ni entrenar. Ahora puedo hacer sesiones de cinco horas con normalidad»

«Echarle arrestos»

Después de tanto tiempo sufriendo con la mononucleosis, el primer dorsal en Lleida fue un momento importante. «Allí decidí seguir adelante y correr el campeonato. Ya sé que no estoy bien y que habrá que tirar a base de echarle arrestos. Es difícil pero no quiero excusas. Recuperaré mi nivel a base de entrenar, descansar y competir. No hay secretos».

Azkarate se ha sentido arropado por la Fundación Euskadi en este complicado proceso. «Me han tratado muy bien, me lo han facilitado todo y me han apoyado. Se han portado muy bien conmigo. La decisión de empezar a correr la tomamos juntos, después de hablarlo». Los otros dos guipuzcoanos de la escuadra naranja, Mikel Alonso y Jon Ander Insausti, también competirán.

Hoy, las cronos

El Campeonato de España arranca hoy en Alicante con la disputa de las carreras contrarreloj. En sub 23, doble presencia guipuzcoana con Xabier Mikel Azparren y Xabier Murgiondo (Ampo), los dos últimos campeones de Gipuzkoa. En la carrera élite femenina, Ane Santesteban (Alé Cipollini) no parte entre las favoritas, mientras que en la masculina los hermanos Jon y Gorka Izagirre (Bahrain) se han inscrito a última hora y también será de la partida Jon Ander Insausti.

En el campeonato belga contrarreloj Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) batió a su compañero Thomas De Gendt y a Yves Lampaert (Quick-Step).