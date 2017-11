De la portería del Tolosa a campeona sobre la bici Eukene Larrarte se ha proclamado campeona de España de madison junto a Leire Olaberria en su primer año como profesional y solo cuatro después de colgar los guantes Eukene Larrarte, en plena competición. LARA OCHOA Jueves, 2 noviembre 2017, 18:44

Es su primer año como profesional y ya ha logrado una medalla de oro. Cuando hace cuatro Eukene Larrarte se ponía cada fin de semana los guantes de portera no podía imaginar que su futuro y éxito deportivo estarían ligados al ciclismo. Llegó a él siguiendo la afición de su aita y «de un día para otro, casi sin darme cuenta, estaba ya entrenando y tenía un equipo». La tolosarra, a sus 19 años, en una de las jóvenes promesas de este deporte y en estos momentos cuenta con una compañera de excepción en este viaje: Leire Olaberria. Juntas forman pareja en la modalidad de madison, de la que recientemente se han proclamado campeonas de España.

Pasar del fútbol al ciclismo ha significado para Eukene un gran cambio a nivel personal. «Antes un sábado a las cuatro de la tarde ya estaba en la calle con mis amigas, ahora eso es impensable. Necesito descansar. Este deporte me exige un sacrificio personal más grande, pero lo hago porque me gusta», explica. Su carácter perfeccionista, tal y como ella misma lo define, le ayudó rápido a cosechar sus primeros éxitos sobre la bici. En 2015 se proclamó campeona de Euskadi junior contrarreloj. Un año más tarde logró cuatro medallas de oro individuales en los campeonatos de España de su categoría y otro metal dorado en persecución por equipos. «Soy una persona a la que le gusta ver una progresión en lo que hago. En el fútbol yo no veía que iba mejorando como portera o futbolista, en cambio en el ciclismo noto como mejoro año a año», declara.

Desde febrero cuenta a su lado con Leire Olaberria. La de Ikaztegieta, a sus 40 años y con una reciente maternidad, sigue en activo y con ganas de ampliar su palmarés. Este año ya han sumado el oro estatal en la madison. Ahora van a por el Mundial y, por qué no, a por los Juegos Olímpicos de 2020. Ambos campeonatos han incorporado este año la americana a su calendario y allí quieren estar las guipuzcoanas. «El objetivo es estar en el Mundial de Holanda del año que viene, pero tenemos la incertidumbre de si iremos porque el seleccionador no nos ha llamado para el campeonato de Europa», explica Eukene.

A la espera de que esa llamada se produzca, la tolosarra tiene claro que seguirá trabajando para tal fin bajo las filas del Gipuzkoa Ogi Berri. «Este año ha sido muy positivo. Sabía que en mi primer año en élite sub-23 iba a ser difícil repetir los éxitos del pasado. El cambio de categoría ha sido un salto grande, pero he aprendido mucho y todavía me queda mucho más por aprender», asegura. La experiencia de Olaberria será sin duda una gran aliada en ese proceso. «Ella ha vivido un montón de experiencias y todo eso que ha aprendido me lo transmite e intentamos aplicarlo a la competición. Nunca imaginé que correría con Leire. Es un lujo», asevera.

Eukene entrena entre tres y cuatro y días a la semana; una sesiones que compagina con su segundo año de Derecho. De cara al próximo año, además de mejorar en pista quiere dedicarle más tiempo a la carretera. «La pista me divierte más y me da menos miedo. Además en pista he logrado mejores resultados, pero en 2018 pretendo lograr algo en carretera», subraya. El ciclismo en ruta femenino ha recibido un gran empujón por parte del Movistar, que estrenará el próximo año escuadra de mujeres. «Es un gran paso. Ahora nos toca a las corredoras trabajar para poder llegar ahí», indica. «Voy a trabajar y espero que las cosas lleguen. Ojalá pueda lograr todo lo que ha conseguido Leire, pero tengo claro que yo tengo que hacer mi propio camino», concluye.