Ciclismo Eneko Lizarralde no sigue en el Euskadi-Murias El equipo de Jon Odriozola ficha a Héctor Sáez y Eduard Prades, procedentes del Caja Rural IÑAKI IZQUIERDO Jueves, 19 octubre 2017, 17:22

Eneko Lizarralde no seguirá en el Euskadi-Murias. El corredor bergararra, de 23 años, causa baja en la formación de Jon Odriozola después de un año muy complicado en el que apenas ha podido correr por las lesiones. Sufrió una doble fractura de radio en el brazo derecho en la Challenge de Mallorca, la primera carrera de la temporada, y cuando se recuperó y empezaba a coger la forma, en junio, salvó la vida milagrosamente al esquivar a un camión que invadió el carril contrario en Gorla, al final de un entrenamiento. Lizarralde, sin embargo, sufrió lesiones muy graves al tener que lanzarse fuera de la carretera y caer por un terraplén. Tuvo que ser operado de una fractura de clavícula y también debió recuperarse de un neumotórax. Al final de temporada volvió a acudir a algunas carreras pero, obviamente, no en las mejores condiciones. El corredor de Bergara, ingeniero industrial, confiaba en que, dadas las circunstancias, el equipo podría darle la oportunidad de continuar, pero finalmente no será así.

El Murias da el salto a la categoría Continental Profesional y ha realizado fichajes, aunque mantiene a la mayoría de la plantilla. Otro guipuzcoano, el mutiloarra Pello Olaberria, tampoco continúa, lo mismo que el burgalés Óscar Rodríguez. Tanto Lizarralde como Olaberria tenían ilusión por seguir en el equipo y ambos desearían continuar en el campo profesional, aunque por el momento no tienen acomodo para los próxima temporada.

Dos altas

A la vez que confirmaba la baja de Lizarralde, el Euskadi Murias ha hecho oficial el fichaje de dos corredores del Caja Rural, Héctor Sáez y Eduard Prades, para la próxima temporada. Este último, tarraconense de 30 años, es un ciclista que debe dar resultados inmediatos al equipo, falto de buenas clasificaciones esta campaña. Es un ciclista que sabe terminar las carreras, algo que el Murias ha buscado con varios de sus fichajes, como el bergararra Mikel Aristi (Delko-Marseille), el navarro Enrique Sanz (Raleigh) o el alavés Jon Aberasturi (Ukyo). Prades no ha levantado los brazos esta temporada pero tiene cuatro triunfos en profesionales.

El manager del equipo, Jon Odriozola, explica que «la llegada de los dos corredores de Caja Rural aportará sobre todo experiencia al equipo. Prades es un corredor que puede aportar buenos triunfos. Es completo, rápido y sabe moverse bien en carrera. Tengo mucha confianza en ambos».