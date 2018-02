Egan Bernal, la primera maravilla de Colombia Egan Bernal, con el maillot y los trofeos de ganador final de la Colombia Oro y Paz, ayer en Manizales. / EFE El joven escarabajo del Sky se adjudica la Colombia Oro y Paz por delante de Nairo Quintana y Rigoberto Urán IÑAK IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN Lunes, 12 febrero 2018, 07:13

Egan Bernal (Sky) nació en Zipaquirá, a 50 kilómetros de Bogotá, famosa por su Catedral de Sal, reconocida como 'Primera maravilla de Colombia', título que ahora aspira a arrebatarle su joven vecino de 21 años, ganador ayer de la primera edición de la Colombia Oro y Paz poniendo en fila a Nairo Quintana (Movistar) y Rigoberto Urán (Education First) en la meta en subida de Manizales.

La etapa fue para Dayer Quintana (Movistar) pero fue Bernal quien puso en danza a toda Colombia. Cumplió 21 años hace un mes y su irrupción en el ciclismo ha sido estruendosa. Corría en mountain-bike y fue subcampeón del mundo júnior en 2014. Un año después viajó a Sicilia con la selección de Colombia para una competición de cuatro días, tres de mountain bike y uno de carretera. Ganó las cuatro carreras y allí le echó el lazo Gianni Savio, el mánager del Androni, que le pasó a profesionales.

Colombia Oro y Paz (etapa) 1. Dayer Quintana (Movistar) 4h22 11 2 Egan Bernal (Sky) a 10 3 Sebastián Henao (Sky) a 10 7 Rigoberto Urán (Education First) a 21 9 Nairo Quintana (Movistar) a 22 Colombia Oro y Paz (general final) 1. Egan Bernal (Sky) 20h49 04 2 Nairo Quintana (Movistar) a 9 3 Rigoberto Urán (Education First) a 11 Clásica de Almería 1. Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) 4h35 28 2 Danny van Poppel (Lotto-Jumbo) m.t. 3 Timothy Dupont (Wanty) m.t. 10 Jon Aberasturi (Euskadi-Murias) m.t. 27 Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 7 59 Jon Ander Insausti (F. Euskadi) a 46 125. Mikel Alonso (F. Euskadi) a 5 25 Tour de la Provence (etapa) 1. Christophe Laporte (Cofidis) 4h15 27 2 Pierre Barbier (Roubaix) m.t. 3 Jonas Van Genechten (Vital Concept) m.t. 10 Cyril Barthe (Euskadi-Murias) m.t. 23 Julen Irizar (Euskadi-Murias) m.t. 79. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 5 40 Tour de la Povence (general final) 1. Alexandre Geniez (AG2R) 12h13 05 2 Tony Gallopin (AG2R) a 5 3 Rudy Molard (Française) a 7 10 Cyril Barthe (Euskadi-Murias) m.t. 52. Aritz Bagües (Euskadi-Murias) a 10 51 63. Julen Irizar (Euskadi-Murias) 18 00 87. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 23 58 Trofeo Laigueglia 1 Moreno Moser (Italia-Astana) 5h10 50 2 Totò Paolo (Sangemini) a 43 3 Matteo Busato (Wilier) a 43 Trophée de l'Essor (Maule) 1. Maxence Moncassin (Blagnac) 3h05 22 2 Morne Van Niekerk (Sud Ouest) m.t. 3 Stefan Bennet (Blagnac) m.t. 17. Ander Amonarriz (Sel. Euskadi) a 1 18

«Ando en bicicleta desde los cinco años -explica-. Mi padre, que fue ciclista profesional, me llevaba a una pista de cuatro kilómetros a dar vueltas. A los ocho, yo quería correr pero él me dijo que 'imposible, no tienes casco y yo no tengo dinero para comprártelo'. Un amigo me prestó uno, que me quedaba enorme, y corrí. Gané la carrera».

Bernal no encaja en el tópico del ciclista colombiano, sino en el de un joven del siglo XXI de cualquier lugar. Habla inglés e italiano y tiene un grado de técnico gráfico y otro de comunicación social. «Me encanta el periodismo. Sigo la actividad parlamentaria y me interesa la política». Sin embargo, cuando Savio se lo llevó a Italia dejó los estudios.

El mánager del Androni le dijo que su preparación la llevaría Michele Bartoli. «No sabía quién era, tuve que mirar en internet. Y me quedé impresionado. Me acerqué a él con enorme respeto y me dijo que mis números eran buenos pero que hay que confirmarlos después de 200 kilómetros de carrera y de veinte días de competición».

En su primera carrera de profesional (La Méditerranéene, 2016) acabó 18º. Y unas semanas después, en la Coppi&Bartali, rodaba junto a Mikel Landa en un puerto cuando oyó a su director por el pinganillo: «El que tenga piernas, que ataque». Por supuesto, atacó.

Es ambicioso pero mantiene los pies en el suelo: «Aún no sé cuál es mi sitio en el ciclismo. No sé si podré ganar un Giro, un Tour o una Vuelta, o si me convertiré en un gregario. Si mi destino es llevar las caramañolas (bidones) seré el mejor portador de caramañolas del mundo».

No pensaba en esto último Chris Froome cuando pidió su fichaje. Ayer, Bernal incendió Colombia. Y Nairo Quintana y Rigoberto Urán, las dos vacas sagradas del cilcismo cafetero, le hicieron los honores.

Doblete del Murias

En Europa, buena jornada para el Euskadi-Murias, que firmó un doble top 10, con Jon Aberasturi en la Clásica de Almería (ganada al sprint por Caleb Ewan) y el prometedor Cyril Barthe en Tour de La Provence. El de Sauveterre fue décimo en la meta de Marsella, donde ganó al sprint Christophe Laporte. La general fue para Alexandre Geniez.

En la Clásica de Almería, Aberasturi fue décimo en la meta de Roquetas de Mar. Es el sexto top 10 de la temporada para el equipo. Enrique Sanz y Edu Prades se fueron al suelo. Gari Bravo pudo acompañar a Aberasturi hasta el desenlace final.

El urnietarra Mikel Alonso (Fundación Euskadi) terminó en Almería su primera carrera en profesionales, superados los problemas físicos que le impidieron debutar en Mallorca. Su compañero Jon Ander Insausti sigue andando a buen nivel y mostrando el maillot del equipo.

Por otra parte, Moreno Moser, del Astana pero corriendo con el maillot de Italia, ganó en solitario en el Trofeo Laigueglia, su primera victoria desde una etapa de la Vuelta a Austria de 2015.