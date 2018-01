Ciclismo | Vuelta a San Juan Dayer Quintana quiere ser solo Dayer Dayer Quintana posa con su hermano Nairo. / HERALDO De la Vuelta a San Juan saldrá en un buen estado de forma: «No es una carrera muy dura, pero es práctica» BENITO URRABURU Viernes, 26 enero 2018, 18:06

Tiene 26 años, ayer fue noveno en la etapa y es octavo en la general. Está en su cuarta temporada como profesional. Se le nota mucho más maduro, más formado, con las ideas muy claras. Dayer Quintana quiere dejar de ser el hermano de Nairo, del que por supuesto no reniega.

«Me ayudó cuando pasé a profesionales y luego me dijo, ‘lo que hay de aquí en adelante es tuyo’. Me lo dejó claro desde el primer momento. La familia es una cosa y lo profesional, otra. He tenido que buscarme la vida. Eso es algo que es así. Si Nairo hubiera querido, habría corrrido cinco o seis grandes pruebas por etapas. Yo le agradezco que se preocupe por mí, pero no quiero que nadie diga que le quito el puesto a otros compañeros en la carrera. Me gustaría correr el Tour, pero sé que es imposible, y menos con ocho corredores. Las pruebas en las que participamos las deciden los directores».

Explica la situación que se vivirá para el Tour: «Nairo, Valverde y Landa son fijos, al igual que Erviti y Bennati. Quedan tres puestos, ¡ya me dirás! Igual en otro equipo tendría más oportunidades, no lo sé. Veo más posibilidades de hacer un Giro o una Vuelta, aunque el Tour siempre está ahí. Tenemos un buen equipo, hay muy buen ambiente».

Está en la preselección del Movistar para el Giro de Italia. Siento la experiencia, la colocación en el pelotón. Se van notando los años que llevo de profesional. Los otros corredores te van teniendo un respeto. Dayer es en cierta medida un espíritu libre: «Yo siempre he hecho las cosas a mi manera, como pensaba que tenía que hacerlas. Si estoy convencido de algo, lo hago. Cada uno tiene su familia y hace su vida».

Viven en Colombia

Viven en Tunja, a cuatro kilómetros de Combita, «con el fin de estar con la familia. Mis padres habitan a dieciséis kilómetros». Seguirán viviendo en Colombia, «allí se encuentran nuestras raíces, nuestra familia, nuestros amigos. Hemos pasado también tiempo en España, pero vivimos allí». Dice que se encuentra bien de forma. Después de la Vuelta a San Juan participará en la prueba Oro y Paz, en su país. «Realicé una buena pretemporada. Hice gimnasio, natación, mountain-bike. Estoy con chispa. Quiero hacer una buena primera parte de temporada. Hay que tener en cuenta que finalicé la pasada campaña en China. Hasta finales de noviembre no comencé a entrenar. Estoy mejor que cuando gané en San Luis», nos comentaba.

Se entrena con su hermano Nairo en Colombia, donde la policía les tiene que acompañar cuando salen a entrenar: «No es un problema de seguridad, por supuesto. Lo que pasa es que se nos une mucha gente entrenando y no hay forma de poder entrenar con tranquilidad. Los kilómetros que hemos entrenado los hemos hecho con más calma, más que nada por Nairo que ha ido más tranquilo».

«Tenemos que mejorar en Colombia»

El ciclismo colombiano sigue en auge a nivel mundial, lo que no impide que Dayer sea crítico con algunos de los hechos que han sucedido en su país: «Estamos bien, pero falta mejorar. Hay gente que sigue con el pensamiento de que el dopaje es la solución. No hay más que ver lo que sucedió en la Vuelta a Colombia (hubo ocho positivos y eso que no todos los días se realizaron controles). Por lo menos, dentro de esa mentalidad negativa siguen saliendo ciclistas para el WorldTour. Cada año hay más nivel, más corredores. En Colombia se quedan fuera de algunas carreras muchos corredores porque no hay sitio para ellos en todas pruebas».

Dayer tiene una niña y es el pequeño de cinco hermanos. Tiene otro trabajo relacionado con el ciclismo: «Manejo los presupuestos del equipo Boyaca Escuela de vida. Hago el presupuesto del equipo, controlo el dinero que llega, voy a las reuniones, planifico la temporada, las carreras que se van a hacer. Nairo quería que estuviésemos más implicados en el proyecto y lo estamos. Tenemos un control importante sobre él».

Cuentan con dieciséis ciclistas, la mayoría de ellos de 23 años. El mayor tiene 25. Nuestro calendario es de momento colombiano. Hace dos años hicimos un calendario continental y no lo supieron aprovechar. No tuvieron la mentalidad suficiente».