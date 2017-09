Ciclismo Cosnefroy se lleva el Mundial que se le escapa a Cortina El combinado español tira del pelotón en un momento de la prueba en línea sub23 en Bergen. / EFE El bergararra Jon Irisarri llegó en el grupo de los mejores en la prueba sub23 disputada en Bergen (Noruega) J. GÓMEZ PEÑA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 septiembre 2017, 08:31

Bergen es una ciudad noruega donde no abundan las sorpresas. Sus vecinos, por ejemplo, saben que llueve casi todos los días. También se sabía que un asturiano, Iván García Cortina, estaba entre los grandes favoritos para colgarse alguna de las medallas del Campeonato del Mundo sub23 disputado ayer en un circuito, claro, mojado. Cortina, ciclista profesional en el Bahrain, demostró como se suponía su enorme potencia. Pero no la aplicó en el momento adecuado. Atacó a 4 kilómetros del final, cuando la fatiga era máxima. Y cuando ya era tarde para atrapar al francés Benoit Cosnefroy, oro, y al alemán Lennard Kamna, plata. Jugó a ganar el título y por eso no guardó fuerzas para el sprint por la medalla de bronce, que fue para el danés Michael Svendgaard. Cortina acabó en el puesto 21, sin premio, sin puntería. «Bueno, he jugado a ganar. No vine para ser tercero», dijo. Esa declaración le define: el ciclismo español tiene en él un futuro medallista en los mundiales.

«Yo venía aquí a ganar. Tercero estaba bien, pero tampoco tenía asegurado que podía hacer podio. Al final, Cosnefroy y Kamna habían cogido ya bastante tiempo y he decidido jugar mi carta arrancando a por ellos. A falta de dos kilómetros me han atrapado. En la última subida me fijé que la gente tampoco tenía mucha fuerza, y apretar ahí era la última carta que nos quedaba. No pudo salir», declaró Iván García Cortina. «Al final intenté lanzar el sprint a Irisarri, que también iba en el grupo y ha hecho un trabajo increíble todo el día, tanto en los cortes como tirando, y tampoco tenía mucha fuerza más» , añadió. Jon Irisarri terminó en el puesto 25. «Hemos trabajado bien. Como equipo creo que hemos sido de los mejores», destacó. «Hemos jugado a ganar y no siempre se gana, pero hemos hecho buena carrera», concluyó el bergararra.