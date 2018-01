Ciclismo La columna vertebral del Euskadi-Murias Los cinco corredores guipuzcoanos del Euskadi-Murias, junto al mánager del equipo, Jon Odriozola, ayer en Benidorm. / PHOTO GÓMEZ SPORT Los cinco guipuzcoanos definen el perfil más variado y competitivo del equipo para el salto a Continental Profesional IÑAKI IZQUIERDO Miércoles, 10 enero 2018, 07:24

Son cinco, una cuarta parte de la plantilla y la columna vertebral del equipo. Los guipuzcoanos del Euskadi-Murias marcan el estilo de lo que debe ser el equipo en una temporada crucial, la del ascenso de categoría, la del salto definitivo al profesionalismo con todas las consecuencias. Mikel Aristi (Bergara, 1993) significa el cambio de perfil en busca de más agresividad, de más potencia en las llegadas. Llega con una victoria el año pasado y su habilidad en el último kilómetro.

Los otros cuatro siguen. Mikel Iturria (Urnieta, 1992) avanza de su gravísima lesión del año pasado y ya se entrena como uno más. Será una de las referencias de las carreras más duras y las pruebas por etapas. Gari Bravo (Lazkao, 1989) ha sido el líder del equipo a lo largo de toda su historia. No disminuirá su importancia. Puede y debe estar delante y sabe que necesita afinar en los últimos metros para que su calidad se traslade a la hoja de clasificaciones.

Julen Irizar (Bergara, 1995) es un diamante en bruto y puede ser una pieza clave en el cambio de registro del equipo de cara a las llegadas. Potente, rodador y expeditivo, ya dio la cara en las clásicas el año pasado como neoprofesional y será un elemento importante en el trabajo para los Aberasturi, Aristi y Sanz.

«Se nota que el equipo ha mejorado mucho y con el salto de categoría se presenta un año bonito» Garikoitz Bravo

«Quiero empezar bien, las carreras de principio de temporada son buenas para mí» Julen Irizar

«Ha cambiado mucho todo, de los veinte corredores de la plantilla diez son nuevos» Aritz Bagües

«Estar entrenándome casi con total normalidad en esta concentración ya es una victoria» Mikel Iturria

«Estoy a gusto, el equipo me ha causado buena impresión y se están haciendo las cosas bien» Mikel Aristi

Aritz Bagües (Errenteria, 1989) es la extensión de Jon Odriozola en la carretera y seguirá jugando ese papel de director de carrera en el equipo. Cinco corredores guipuzcoanos para cinco perfiles que explican bien lo que quiere ser el Euskadi-Murias. «Tiene buena pinta», coinciden todos. «Eso habrá que demostrarlo en la carretera», pone los puntos sobre la íes el más joven, Irizar.

«Plantilla reforzada»

Bravo está contento. «Hemos empezado el año sin problemas y eso es lo más importante. Estoy entrenándome bien y con muchas ganas de competir con el cambio de categoría. La Vuelta al País Vasco es la ilusión de todos. Yo empezaré tranquilo, pero iremos carrera a carrera. El equipo me ha causado muy buena impresión, hemos mejorado mucho. Nos faltaban cosas tanto en los sprints como en montaña. La plantilla está muy reforzada».

Bagües quiere llegar a tope a marzo, abril y mayo, a las clásicas. Recorrerá Francia. «Ha cambiado mucho todo. De los veinte de la plantilla diez somos nuevos. Creo que tenemos un equipo completo y hay muy buen ambiente. No notamos más presión por el cambio de categoría, la presión se la mete cada uno a sí mismo».

Iturria, muy mejorado de su grave fractura de fémur de agosto, está «tranquilo y contento. Aun me falta fuerza pero es un triunfo estar aquí. Voy a debutar pronto (en La Marsellesa) y al principio me tocará sufrir. Me conformo con acabar las carreras, pero es importante volver a competir. Luego podré descansar y subir el nivel más adelante».

Irizar quiere «empezar lo más fuerte posible, porque en el inicio de temporada hay gente para conseguir resultados. Para mí son carreras buenas, ya lo vi el año pasado. La pretemporada ha ido bien pero hay que demostrar en carrera. Loubet, que es el único que viene de un ambiente distinto, se ha integrado muy bien. Hay buen ambiente».