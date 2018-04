Ciclismo El ciclismo guipuzcoano expande sus fronteras Imagen de archivo de Mikel Aristi Mikel Aristi en Francia, Xuban Errazkin en Portugal y Jokin Etxabe en Marruecos firman un buen fin de semana I. I. SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 abril 2018, 07:59

El ciclismo está globalizado y los corredores guipuzcoanos recorren el mundo como si fuera el pasillo de su casa. Compiten en los cinco continentes y no hay lugar malo para destacar. El fin de semana, tres de ellos tuvieron resultados destacados, en Francia, Portugal y Marruecos.

Mikel Aristi (Euskadi-Murias) hizo un carrerón el el Tro Bro Leon, una carrera que se disputa en Bretaña con tramos de caminos de tierra conocida como la pequeña París-Roubaix. Fue séptimo en una prueba de mucho nivel, como demuestra el nombre del ganador, Cristophe Laporte (Cofidis), la gran esperanza gala para el mundo de las clásicas.

El ciclista de Bergara, de 24 años, está «muy contento. La carrera era buena y dura. Difícil. Los tramos de tierra son duros y hubo viento todo el rato, al estar siempre cerca del mar. Hace tiempo que me vengo encontrando bien y era una carrera muy apropiada para mí. Iba cómodo en esos tramos y disfruté muchísimo, y más cuando empezó a llover y vi que la gente flaqueaba y yo iba bien».

Ambicioso, Aristi pensó en ganar. «Mi objetivo era ganar, sabiendo que era difícil porque iba con gente muy buena como Laporte. Estaba en minoría desde hacía muchos kilómetros y había equipos con más de un corredor. Tenía que tomar una decisión, no podía jugar a todo. Dejé que se hiciera la carrera y estuve atento, pero sin responder yo a los ataques. Jugué mis cartas. Llegamos todos con lo justo y ganó el más entero. Siempre quieres más y el objetivo era ganar, pero también hay que saber disfrutar de los que vas consiguiendo. Estoy en el mejor momento de la temporada y tengo qua aprevecharlo». Sus próximos objetivos serán Vuelta a Asturias, Dunkerque y Tour de Noruega.

Errazkin nota «mejoría»

Xuban Errazkin (Viro Feirense) alcanzó el último día el top 10 en la general del GP Beiras e Serra da Estrela, de categoría 2.1 de la UCI. Un excelente resultado para el usurbildarra, de 21 años. «Estoy muy contento porque nunca había logrado una general así en una carrera de este nivel. Fui séptimo la primera etapa, tras pasar el último puerto en el grupito de cabeza, 15º en la segunda, al sprint, y décimo en la tercera, en la que subí del 11º al 10º en la general adelantando a Sergio Pardilla».

Su lesión de clavícula de hace un mes «no es que me viniera bien, pero paré unos días y los aproveché para descansar. Venía de un bloque muy fuerte de carreras. Mi próximo objetivo es la Vuelta a Madrid».

Pero lo mejor, según Errazkin, no es el resultado. «Noto mucha mejoría, sobre todo en montaña. He perdido algo de punch en el sprint, pero me compensa. Antes era más de buscar etapas y, como consecuencia, salía alguna general, pero ahora me centro más en la clasificación final. Me veo capaz. Veo que estoy delante, que ando bastante fuerte. Eso es una motivación a la hora de intentar ganar una etapa. Te ves con los de cabeza y piensas que por qué no vas a ganar».

Etxabe, «a demostrar»

Jokin Etxabe (Interpro) ha terminado octavo en la Vuelta a Marruecos, donde fue séptimo en una etapa. El bergararra está «contento» con su actuación y con el puesto final, «aunque no había demasiada montaña. Hemos aprovechado la poca que ha habido y en nuestro terreno hemos sido los mejores. En la etapa clave nos metimos dos del equipo en el grupo de cabeza y nos alternamos en los ataques. Salió el suyo y ganó la etapa, y contentos».

El ciclista de Bergara, de 24 años, está contento con su experiencia en el Interpro, en su segunda campaña como profesional. Ahora afronta una fase de «calendario bonito, con Castilla y León, Noruega, Aragón y Canadá. Esperemos que el punto que me ha dado correr una vuelta como la de Marruecos, con diez etapas, se note sobre todo en las carreras de España y alguien se fije». Piensa en 2019.