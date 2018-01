CICLISMO Eugenio Goikoetxea: «El ciclismo actual es velocidad» Eugenio Goikoetxea, en Leitza. / MICHELENA Destaca la «estabilidad» del equipo Caja Rural. El director hernaniarra valora que «tenemos buenas invitaciones y un calendario completo, no nos podemos quejar» IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 enero 2018, 07:04

Eugenio Goikoetxea (Hernani, 48 años) sigue al frente del Caja Rural una temporada más, y está contento con su plantilla. «El equipo nos gusta. Es difícil completar una plantilla en la categoría Continental Profesional. Tenemos que tener en cuenta que corredores buenos están fuera de nuestro alcance y hay que intentar buscar fichajes que nos puedan encajar bien. Creo que lo hemos conseguido, que hemos conseguido un equipo apañado. Luego, la carretera dirá si hemos acertado o no».

Entre las novedades del equipo navarro destaca la contratación de dos sprinters, el colombiano Nelson Soto y el francés Yannis Yssaad. Goikoetxea explica con claridad los motivos de estos movimientos: «El ciclismo cada vez se rige más por la velocidad, por corredores que tienen punta de velocidad. Nos hemos reforzado con dos corredores que creemos que nos van a dar presencia en las llegadas. En el terreno de los escaladores cada vez es más complicado destacar y con estos dos ciclistas tenemos esperanzas de que nos den un caché en determinadas pruebas».

El técnico hernaniarra valora especialmente la solidez del patrocinio de Caja Rural. «Hasta ahora siempre hemos hablado de que el equipo ha ido creciendo. Más que a eso, le doy importancia a que tiene una estabilidad, lo que con los tiempos que corren es importante. Ya es el noveno año en la categoría profesional, que pocas estructuras lo pueden decir. Tenemos estabilidad, presencia en las carreras, buenas invitaciones, un calendario completo y no nos podemos quejar. Está en nuestras manos aprovechar todo eso que tenemos delante».

El objetivo del equipo está claro, es conseguir disputar la Vuelta a España. Lo tienen asegurado, pero Goikoetxea prefiere ser prudente. «Tenemos que esperar a las invitaciones oficiales. Hay equipos con mucho presupuesto que están fuera del World Tour, como Aqua Blue. Estamos a la espera y lo que tenemos que hacer es darlo todo en la carretera y dar razones para estar en la Vuelta. A partir de ahí, lo que hagan ellos no está en nuestras manos. Estamos muchos equipos de nivel y solo hay cuatro invitaciones. Tal como está ahora el ciclismo, para muchos equipos es vital tener presencia en las grandes vueltas. Caja Rural y Seguros RGA son empresas a nivel nacional y donde se saca rendimiento es en la Vuelta a España. Tenemos que intentar que nos sigan invitando, dar razones en la carretera para ello».

«Alex Aranburu es un buen corredor que tiene margen de progresión y tiene que dar un saltito de calidad»

«Jon Irisarri ya ha pasado el estreno del primer año y debe ubicarse y buscar su sitio en el pelotón»

En el Caja Rural correrán, por segundo año consecutivo, dos ciclistas guipuzcoanos, a los que analiza su director: «Alex Aranburu tiene que dar un saltito de calidad. Es un buen corredor que tiene una buena progresión. El año pasado ya hizo cosas destacadas. Intentaremos darle un buen calendario y a ver si podemos explotar sus virtudes en las carreras que le encajan bien. Jon Irisarri ya ha pasado el estreno del primer año de profesional. Se tiene que empezar a ubicar, a buscar cuál es su sitio en el pelotón profesional y creo que estamos ante dos buenos corredores. Nunca sabemos hasta dónde pueden llegar pero siempre les digo que tienen que aprovechar la oportunidad, que hay otros muchos que no la tienen y que si se cuidan y hacen las cosas bien podrán llegar lejos».

Les exige, pero espera que sean ellos quien tomen la iniciativa. «Apretar, se tienen que apretar ellos mismos. Yo siempre les digo que no soy un policía. Tienen un contrato que tienen que aprovechar, son profesionales, saben lo que cada uno quiere y nosotros lo que vamos a hacer es adecuarles un calendario, buscarles sus mejores momentos para que cada uno pueda brillar».

«Mejor tres equipos que uno»

Eugenio Goikoetxea da la bienvenida la categoría al Euskadi-Murias y al Burgos: «Para el ciclismo es bueno. No es lo mismo que haya un equipo o que haya tres. Otra cosa es si hay corredores para los tres. Nosotros hemos completado nuestro equipo y el Murias y el Burgos también. Se han reforzado, han hechos buenos equipos dentro de sus posibilidades. Son buenos equipos para nuestra categoría. Ahora pelearemos en la carretera».

En lo personal, está con fuerzas y motivado: «Si no estuviera a gusto y con ganas, no estaría aquí. Tengo la suerte de estar haciendo lo que me gusta y me siento privilegiado, agradecidísimo a Caja Rural y Seguros RGA».