Ciclismo Landa: «Dar a los chavales la oportunidad que tuve yo es mi idea» Landa es el presidente de la Fundación Euskadi, que el próximo año competirá en la categoría Continental I. I. SAN SEBASTIÁN. Martes, 26 diciembre 2017, 12:28

El día de la contrarreloj final del Tour, tras la que se quedó a un segundo del podio de París, Mikel Landa llamó a Miguel Madariaga para decirle que se hacía cargo de la Fundación Euskadi. Con el apoyo de Orbea y Etxeondo, en 2018 sacará un equipo Continental. El alavés se marca el objetivo de dar a los jóvenes la oportunidad que tuvo él para correr en profesionales. Niega que la convivencia de su equipo con el Euskadi-Murias vaya a ser problemática y, más bien al contrario, opina que el hecho de que haya dos equipos vascos es una buena noticia y una motivación para todos los chavales que corren en aficionados.

- Ahora que el equipo de la Fundación Euskadi ya está en marcha, ¿se ha dado cuenta de dónde se ha metido?

- Quería hacerlo y estoy encantado. Hemos trabajado mucho para que el equipo esté donde está y ahora llega el momento de los corredores. Enseguida empiezan a competir y ellos van a ser la parte visible. Se les presenta la oportunidad de demostrar en la carretera todas las ganas que tienen.

- Llamó personalmente a los ciclistas para comunicarles que les quería en su equipo. Eso demuestra su interés en el proyecto.

- Me gusta hacerlo. Creo que les puedo ayudar en muchas cosas y me gusta tener un trato cercano con ellos. No solo para ficharles, sino también para ayudarles, darles tranquilidad o apretarles cuando haga falta. Seguir estando cerca. No me tienen que tener como una figura muy por encima. Quiero ayudarles a que tengan la oportunidad que tuve yo de ser profesional y que salgan para adelante.

- Llega Mikel Landa escapado con un corredor de la Fundación Euskadi, ¿Quién esprinta, el Landa corredor del Movistar o el Landa presidente?

- Va a ser una situación complicada (risas). Ojalá se dé el caso y me ganen.

- ¿Recuperar el color naranja ha sido idea suya?

- Un poco de todos. Ha sido la seña de identidad en sus mejores años y queríamos recuperarlo. Es un mensaje ilusionante para todo el mundo.

- ¿Cómo ve la convivencia con el Euskadi-Murias?

- No creo que vaya a haber ningún problema. Ellos están en una categoría Continental Profesional, nosotros estamos en Continental y no nos vamos a quejar de tener dos equipos. Hasta ahora no teníamos nada y es un impulso o una motivación, sobre todo para el campo amateur y seguir peleando por el sueño de ser profesional. Estamos en un gran momento para el ciclismo vasco.

- ¿Verá la afición a Mikel Landa de naranja otra vez?

- No sé, es complicado. Ahora mi carrera está enfocada a otras aspiraciones y mientras aspire a lo más alto voy a estar muy centrado en mi carrera deportiva, aunque por otro lado haré todo lo posible por que la Fundación esté lo más arriba posible.