Ciclismo Cartel de lujo en el ciclo-cross de Ormaiztegi Aitor Hernández, Larrinaga, Esteban, Suárez y Orts se citan mañana, a una semana del Campeonato de España en Legazpi I. I. Sábado, 6 enero 2018, 09:00

La edición número 47 del ciclo-cross de Ormaiztegi, la prueba más antigua del calendario estatal, tendrá mañana un cartel de lujo con la presencia del alavés Javier Ruiz de Larrinaga, el ermuarra Aitor Hernandez, los cántabros Ismael Esteban (campeón de España élite) y Kevin Suárez y el alicantino Felipe Orts (campeón de España y subcampeón del mundo sub 23). «Es una de las contadas ocasiones en que se juntan todos en lo que va de temporada», destaca Iñaki Maiora, cabeza visible de la organización, Ormaiztegiko Txirrinduaren Lagunak

La prueba de mañana será todo un ensayo general para el campeonato de España, que se disputará la semana que viene en Legazpi. La cita de Ormaiztegi constará de cuatro pruebas: master (10.00 horas), cadetes (11.00), júnior masculino y y júnior, sub 23 y élite femenino (12.00) y elite y sub 23 masculino (13.00).

«Estamos contentos con la participación», destaca Maiora. «Ormaiztegi siempre ha sido una plaza buena para el ciclo-cross, la gente quiere venir. El circuito es muy bonito, en el centro del pueblo y por Zubipe, con la bajada histórica, la de siempre en este ciclo-cross».

El barro será protagonista, pero la organización ha tomado medidas para contrarrestar ese problema. «Tenemos opciones para realizar pequeños cambios en el recorrido e introducir algo más de asfalto. Se trata de suavizarlo un poco para que no se decante a las primeras de cambio y haya más emoción. Queremos que el público vea un espectáculo bonito».

Los Izagirre, a Australia

El que no será de la partida es Gorka Izagirre, que ha completado una excelente temporada de ciclo-cross y estaba a un paso de dar un disgusto a los especialistas. No podrá correr en la carrera de casa ya que tanto él como su hermano Jon parten hoy hacia Australia para disputar el Tour Down Under (desde el 16).

Hoy se disputa el ciclo-cross de Abadiño.