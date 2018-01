Insausti: «En la carrera de un ciclista hace falta confianza y eso está en tu cabeza»

Jon Ander Insausti (Mutiloa, 25 años) debe ser una de las referencias de la nueva época de la Fundación Euskadi, que ayer se presentó en Bilbao. Llega desde el Bahrain, del World Tour, y afronta con ilusión la aventura de liderar a una formación que da el salto a la categoría Continental. Quienes le han visto entrenar aseguran que está más fino que nunca.

- Dicen que se presenta fuerte al principio de temporada.

- Cuando llegue el examen de la competición se verá. Para mí no cambia el día a día, sigo con las rutinas de trabajo y la vida propias del ciclista. Estoy ilusionado. Llegar hasta aquí es una consecuencia. En la carrera de un ciclista hay momentos buenos y malos y todos van moldeando tu recorrido. Hace falta confianza, y eso está en tu cabeza.

- ¿Y qué tal anda de confianza?

- No he sido un corredor que haya destacado por eso, por tener mucha confianza en mí mismo, pero con los años he mejorado en ese aspecto. Estoy mejor, más tranquilo y centrado. Acuso mucho menos el nerviosismo.

- ¿Va a ser el líder del equipo?

- Ese poso va a ser importante esta temporada porque está claro que vengo del World Tour y eso me da una responsabilidad dentro del equipo, lo mismo a mí que al resto de compañeros que vienen de profesionales, mientras que los que suben de aficionados necesitan tiempo y tranquilidad para adaptarse. Me parece lo lógico, es lo que me pasó a mí cuando subí a profesionales y ahora sabemos cuál es el papel de cada uno y el nivel que tenemos que dar. No me asusta esa responsabilidad, sino que asumo el reto de tratar de demostrar que puedo hacerlo.

Los datos Natural de Mutiloa, 1992. 25 años. Categorías inferiores Tras formarse en el Ordiziako, pasó a sub 23 en Seguros Bilbao (2011). Luego corrió en Bidelan, Caja Rural y Gipuzkoa. Profesional Debutó en 2015 en el Murias Taldea y en 2017 fichó por el Bahrain Merida, ganando la última etapa del Tour de Japón.

- ¿Cómo asimila bajar dos categorías, del World Tour a Continental?

- Es verdad que es un salto grande pasar de un equipo World Tour a uno Continental, pero no pienso en eso. Mi trabajo es el mismo, para ir a Mallorca o Estella que para ir a la París-Roubaix. En el equipo no nos falta de nada, lo mismo que en el Bahrain. Noto la confianza del equipo y yo sigo haciendo lo mío igual. Me perjudicaría a mí mismo si me parase a pensar en las diferencias. Estoy centrado en mí trabajo, que es el mismo de siempre.

- Llega avalado por la victoria que logró el año pasado en Japón.

- Esa victoria queda ahí. Ganar es difícil en todas partes y en carreras con equipos World Tour, más. Fue una cosa muy grande y creo que fue muy bien recibida en el seno del equipo, a pesar de que no pudiera seguir allí. Al final se ve que es muy difícil mantenerse arriba dentro del profesionalismo.

- ¿Llegó tarde ese triunfo para ganarse un hueco en el Bahrain?

- Tarde, no. Yo creo que ellos tenían otros planes y ya está. Valoraron otras cosas y hay que respetar. Yo hago mi trabajo y ellos, el suyo.

- ¿Cómo ve a la Fundación Euskadi?

- Al equipo lo veo bien, con muchas ganas. Hay un ambiente muy positivo. Veo ganas de mejorar tanto en los corredores como en el staff y eso ayuda mucho. Somos todos de casa y nos llevamos bien. Hay mucha seriedad y veo planes de futuro. Saben cómo hay que hacer las cosas. Los ciclistas van y vienen, pero el proyecto tiene la voluntad de ser para muchos años, con gente competente. Yo estoy muy a gusto.

- ¿Qué opinión tiene de los otros dos guipuzcoanos del equipo, Iker Azkarate y Mikel Alonso?

- A Iker le conozco desde pequeño y a Mikel, algo menos pero también. A Iker le veo muy bien y me parece que Mikel también puede hacer muy bien las cosas. Los dos están con una ilusión increíble y con las incógnitas lógicas del cambio de categoría. Pero a los dos se les ven detalles bonitos, ahora se verá cómo lo trasladan a la competición, con la exigencia máxima que tiene el profesionalismo. En lo personal son muy agradables, dos personas normales.

- ¿Cuál va a ser su calendario?

- Empezaré en Mallorca y después haré Valencia, Murcia, Almería y Andalucía. Será un principio duro, con muchas carreras en poco tiempo. Mucha carga. En abril llegarán las carreras de casa y también me marco como objetivo las clásicas de Francia, que son carreras que a mí me vienen bien. Para ser un equipo Continental tenemos un calendario muy bueno.