Ciclismo Alex Aranburu, tercero en el Tour de Noruega Alex Aranburu, en pleno esfuerzo en la última etapa de la Itzulia en Arrate. / KARLIS El ezkiotarra atacó a 300 metros de meta, pero fue superado por Boasson Hagen, mientras Ane Santesteban finalizó quinta en Durango I. I. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 mayo 2018, 08:19

Alex Aranburu (Caja Rural) fue tercero ayer en la segunda etapa del Tour de Noruega, que ganó Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). El ezkiotarra -cuarto en la general- atacó a 300 metros de meta en una subida explosiva. Fue un ataque de calidad, para ganar, pero el noruego le cogió bien la rueda.

En meta, Aranburu -que ya protagonizó un ataque importante en el final de la tercera etapa de la Itzulia- explicó que «me he encontrado bien en la parte final de la carrera y ya sabía del año pasado que la colocación era muy importante, así que he intentado ir en cabeza en todo momento. Me he situado tercero, con fuerza en las piernas, y, como soy rápido pero no un sprinter, he intentado sorprender de lejos».

Se encontró con un rival de peso que le privó de estrenar su palmarés profesional. «El contrario era Boasson Hagen y no ha sido posible. Con todo, me he visto bien y con piernas, así que me quedo con eso. Todavía quedan días en esta gira por Noruega, así que espero que suene la flauta en alguno».

El pelotón se cortó en la rampa final y solo ocho corredores llegaron en el tiempo del ganador. Cerró el grupo de cabeza Eduard Prades (Euskadi-Murias). El errenteriarra Aritz Bagüés (Euskadi-Murias) llegó en el puesto 35 a tres segundos del ganador, lo mismo que el otro guipuzcoano del Caja Rural, Jon Irisarri (41º). El leaburuarra está a 15 segundos en la general, 41º, como Bagües, 28º. Por otra parte, Lars Boom (Lotto-Jumbo) fue expulsado por dar un puñetazo a Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen's).

Previa de la Bira

Ane Santesteban (Alé Cipollini) se clasificó quinta en el Durango-Durango Emakumeen Saria, previo a la Bira que empieza mañana con la etapa de Legazpi. Ganó Van der Breggen. La errenteriarra está completando una campaña notable. Tras sus buenas actuaciones en el tríptico de las Ardenas, Santesteban llega a las carerras de casa tras su excelente Tour de Yorkshire, donde fue quinta en una etapa y sexta en la general final.