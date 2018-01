Alex Aranburu: «Todavía soy joven, pero aquí no se puede dormir nadie»

Alex Aranburu (Ezkio, 22 años) está a punto de iniciar su tercera temporada como profesional, la segunda en el Caja Rural. Corredor de talento y buen escalador, es una de las grandes promesas del ciclismo guipuzcoano. El año pasado firmó una buena temporada con cinco top 10 que quiere mejorar en este 2018.

- ¿Cómo se plantea esta nueva campaña?

- Empezaré en Mallorca, para después ir a Valencia y al Tour de Omán. El equipo tiene la intención de ir allí y formaré parte del grupo que acuda. No sé cómo me voy a encontrar en el inicio de temporada. Me he entrenado bien pero tampoco nos ha ayudado la meteorología. Ahora vamos a Benidorm a hacer un buen bloque de entrenamientos para preparar el debut en Mallorca. Me gustaría dar un paso adelante respecto a mi nivel del año pasado, subir un escalón, pero habrá que ir viendo. No me meto prisa.

- No ha podido hacer el invierno como hubiera querido...

- Me rompí la clavícula en diciembre en el ciclo-cross de Ametzaga. Iba tercero detrás de Aitor Hernández y Ruiz de Larrinaga. En juveniles solía hacer ciclo-cross, pero en aficionados lo había dejado. Como tenía tiempo, pensamos tanto el equipo como yo que podría ser una buena preparación, pero las cosas no salieron bien. Así que ahora voy un poco retrasado, ya que tuve que guardar reposo y me ha costado volver a ponerme en marcha. Pero ya estoy bien y he cogido el ritmo de los entrenamientos. Me veo bastante en forma, a pesar de que el invierno, entre que he empezado tarde y el mal tiempo, ha ido un poco peor que el año pasado.

- Comenta que quiere dar un paso más en su carrera. ¿Qué objetivos se marca?

- El año pasado en algunas carreras anduve delante. En este quiero conseguir buenos puestos y andar en cabeza con más consistencia. Me gustaría correr la Vuelta a España, entrar en la alineación del equipo. Aún soy joven pero aquí no se puede dormir nadie, y entrar en el grupo para la Vuelta es un objetivo que me marco. Sé que será difícil, que habrá que trabajar mucho, pero sí es una meta que me pongo para este año. Quiero hacer una buena Itzulia y dar razones al equipo para que confíe en mí para la Vuelta.

- ¿Cómo resumiría su año 2017?

- Diría que fue bastante bueno, me quedé satisfecho conmigo mismo. Me sorprendió empezar tan bien, logrando un noveno puesto en Mallorca en aquella etapa en la que Valverde fue segundo. Luego, sin estar del todo bien, hice una Vuelta al País Vasco bonita, en mi opinión. Tengo muchas cosas por mejorar y por aprender, pero en líneas generales diría que fue un buen año. Esta temporada quiero mejorar lo de la pasada, aquí no puedes mirar para atrás, sino al frente. Me gustaría repetir en la Itzulia y entrar en la Vuelta y hacer un buen papel. Cumplir con lo que me pida el equipo.

- ¿Notó evolución personal a lo largo del año?

- Sí. Se coge experiencia corriendo y te vas haciendo año a año. Noté una mejora con respecto a mi primer año, en el Murias, donde todo fue más difícil (corrió menos de 50 carreras, por las 70 de este año). En 2017 noté que ya iba con más confianza, mejor, asumiendo los kilometrajes. Este año, a ver si andamos un poco más adelante.

- ¿Va definiendo su perfil de corredor dentro del profesionalismo?

- Siempre he sido un escalador y para arriba es como mejor me desenvuelvo. Eso sigue siendo así. En grupos pequeños también soy rápido, no un sprinter, pero sí me defiendo. Me definiría como un ciclista que va para arriba y que tiene un poco de chispa.

- ¿Cuál es la carrera que más le ha gustado?

- La Vuelta al País Vasco. Me pareció preciosa, por todo. Por la afición, por el recorrido y por el nivel de la carrera. Fue una experiencia muy bonita que me gustaría repetir este año.

- ¿Hay algún rival en el que se fija?

- En las carreras del World Tour los corredores del Movistar y del resto de los equipos son todos buenos. Todos están a otro nivel y te fijas aunque sea sin querer. El peor de todos es muy bueno. Y les observas, claro.

- Entrar en el equipo de la Itzulia fue un hito importante, en su primera temporada en Caja Rural.

- Sí. Es lo que quería, empecé bien la temporada y el equipo confió en mí. Espero ir por el mismo camino.

- Sigue siendo uno de los más jóvenes del equipo.

- Tengo 22 años y somos cuatro corredores de 1995. Aunque solo sea mi segunda temporada en el equipo soy de los más jóvenes, pero eso no es excusa para nada. No te puedes dormir.

- ¿Termina contrato?

- Sí, firmé por dos años.

- ¿En ese sentido también es una temporada importante?

- Sí, me gustaría hacer un buen año y luego ya se verá si el equipo se queda a gusto conmigo.