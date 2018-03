Valverde: «El deseo de superarme es lo que me mantiene activo»

Alejandro Valverde ganó ayer su tercera Volta Ciclista a Catalunya, la segunda consecutiva, y no es que viva una segunda juventud. Vive una eterna juventud. Tiene el récord de podios en los Mundiales (6) y de victorias en la Flecha Valona (4). También una Vuelta a España. Y lidera la clasificación del World Tour de 2018. El murciano lleva tres generales esta temporada, entre la Comunidad Valenciana, Abu Dhabi y Catalunya, además de ocho triunfos parciales. No parece que haya salido mal parado de la grave lesión de rótula y tobillo del pasado Tour. A sus 38 años -los cumple el 25 de abril-, sigue con la ilusión de un niño. Y, por supuesto, no se cansa de ganar.

- Ha ganado ya la Volta a Catalunya tres veces e iguala a Miguel Induráin, que también logró tres...

- Es que esta carrera tiene un recorrido siempre muy interesante, con montaña y etapas para rodar también. Siempre se me ha dado bien. Me gusta mucho. Hasta entreno a veces por carreteras catalanas. Y lo de igualar a Induráin, bueno, eso son palabras mayores. La verdad es que con los triunfos que estoy logrando ahora casi son por batir récords. Tengo esta motivación ahora, la de superarme y buscar más. Es lo que me mantiene en activo.

-Ahora su calendario se centra en las clásicas belgas y allí usted domina.

- Es verdad. Amstel Gold Race, Flecha Valona, Lieja-Bastogne-Lieja. Yo me veo en forma. Me veo fenomenal. Espero llegar en buena forma. Ganar sería muy importante, porque el equipo está también con un punto de pedal interesante.

- ¿Pero, de verdad, no se le acaba el hambre por seguir sumando victorias a punto de cumplir 38 años?

- No, no. Tengo este espíritu de romper récords. Es esta motivación la que me mantiene. Si viera que no gano y que las cosas no van bien, entonces sería complicado seguir luchando, entrenando cada invierno. Con las victorias, todo es más fácil. Vengo de una caída muy, muy dura en el Tour (se tuvo que retirar en la etapa prólogo) y me noto muy bien, casi mejor que el año pasado a estas alturas.

- Ha dicho que cuando a uno le gusta lo que hace los entrenamientos son más fáciles de llevar...

- Es que creo que se nota en la carretera que me gusta mucho el ciclismo. Es mi pasión. Creo que se nace así y ya está. Hasta me hace gracia porque hay directores exciclistas que ahora están en los coches y hace años competía con ellos en la carretera.

- Mikel Landa y Nairo Quintana serán los líderes de Movistar en la Vuelta al País Vasco. No presentarán un mal equipo...

- Claro, son dos grandes corredores. Yo les veo bien a los dos para el País Vasco. Mikel correrá en su casa y tendrá esa motivación. Y ya se ha visto aquí en Catalunya que Nairo Quintana está en muy buena forma. Estarán entre los favoritos. La verdad es que tenemos un gran equipo este año. Desde luego, es mejor empezar la temporada así, con varios corredores ganando carreras, como Marc Soler en la París-Niza, o yo aquí. Podemos hacerlo bien en todos los sitios y en todos los terrenos porque somos un equipo completo.

- En tres meses y pico llega el Tour... ¿podrán manejar un equipo tan amplio, con tantos líderes?

- Sí, yo no veo problema. Tenemos una buena dirección de carrera y se ha visto aquí en Catalunya que Nairo Quintana, Marc Soler y yo nos hemos sabido mover bien. En el Tour es verdad que todo es más duro y luchas contra los mejores y contra muchos corredores, pero el equipo va bien.