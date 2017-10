Ciclismo Leire Olaberria: «Se acabó lo de vivir para la bici» Irene Usabiaga, Ane Iriarte (plata), Eukene Larrarte, Leire Olaberria (oro), Ana Usabiaga y Ziortza Isasi (bronce), en el podio de madison. / EFE Leire Olaberria confirma que ha regresado a la élite tras su maternidad. La ciclista de Ikaztegieta logra tres medallas en el Campeonato de España de pista en el que la selección vasca ha rendido a alto nivel IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 octubre 2017, 08:22

La selección vasca copó el podio de la prueba de madison del campeonato de España de pista disputado el fin de semana en Palma. Eukene Larrarte y Leire Olaberria ocuparon el escalón más alto. «Formamos una pareja con una media de edad de 30 años», bromea Olaberria. A sus 40 primaveras, la ikaztegietarra tutela la carrera en los velódromos de la tolosarra, de solo 19. En el podio les escoltaron la ordiziarra Irene Usabiaga y la billabonatarra Ane Iriarte (plata) y la también ordiziarra Ana Usabiaga y Zior-tza Isasi, de Elorrio, la única no guipuzcoana de las seis.

Ese podio al copo resume una muy buena actuación de la selección vasca en la cita mallorquina, sobre todo en categoría femenina, con una buena cosecha de medallas, como la velocidad por equipos (Olaberria-Calvo), persecución por equipos (Isasi, Usabiaga, Usabiaga, Iriarte), keirin, velocidad (Calvo), entre otras.

«Conozco mejor mi cuerpo»

Para Leire Olaberria las medallas confirman su regreso a la competición tras la maternidad. «No considero machista que se me pregunte por esa circunstancia. No tenía claro que iba a hacer tras dar a luz, pero me recuperé muy bien y casi por inercia me he visto compitiendo otra vez. Terminé la lactancia hace un mes. Además, he realizado un máster de gestión deportiva en Madrid, a donde me desplazaba dos días por semana, así que no he tenido tiempo casi para nada. Pero desde julio, cuando terminé el máster, no he descuidado el entrenamiento ni un día».

Considera que está «en una época diferente de mi vida. Tengo clara cuál es mi prioridad, se acabó aquello de vivir para la bici. Pero la maternidad desarrolla tus cualidades. Conozco mejor mi cuerpo y siento que no me hace falta entrenar tanto».

De lo conseguido en Mallorca destaca la victoria en madison junto a Larrarte. «Es una prueba que entra en el programa olímpico y ha sido lo más importante. Íbamos a por eso». La pareja tiene una gran diferencia de edad, 21 años. «Puedo ayudarle a ella con cosas que se le escapan y ella me contagia ilusión. La mezcla es buena».

Gipuzkoa-Ogi Berri

Otra de las motivaciones de Olaberria para seguir en activo es el proyecto Gipuzkoa-Ogi Berri. «Surgió esa opción dentro de un proyecto de la Diputación y algo tenía que dar a cambio. Es un equipo UCI, cuyo objetivo es trabajar con el talento y tengo el compromiso de ayudarles un poco, en la medida que pueda. Con Tania Calvo tenemos una corredoras de nivel mundial».

También destaca «el trabajo de cantara, con corredoras cadetes y júniors. Si trabajamos bien la base tendrán que salir ciclistas».