Ciclismo Aberasturi, la victoria más deseada del Euskadi-Murias Jon Aberasturi celebra su victoria en la meta de Caspe, con Gari Bravo tercero. / EFE «Es el triunfo más bonito», asegura el alavés tras levantar los brazos en la primera etapa de la Vuelta a Aragón I. I. Sábado, 12 mayo 2018, 09:48

El Euskadi-Murias rompió el viernes la barrera invisible que le impedía traducir sus buenas carreras de toda la temporada en algo más. En algo mejor. En ganar. El fichaje estrella del equipo para dar el salto a la categoría Continental Profesional fue, finalmente el viernes, el que consiguió abrir el marcador del equipo. Jon Aberasturi impuso su potencia, la que le llevó los últimos años a disputar la hegemonía de los sprints de la temporada asiatica a Jakub Mareczko, para darle al equipo Murias la victoria más deseada y más importante: la primera.

El alavés batió en una llegada de fuerza a Carlos Barbero (Movistar) en la etapa inicial de la Vuelta a Aragón, en ligera pendiente, en Caspe, junto al embalse de Mequinenza, donde el remo vasco también sabe lo que es ganar. Tercero fue Gari Bravo, el líder espiritual de este equipo desde su formación y durante toda la travesía del desierto de la categoría Continental a la que ayer se dio carpetazo definitivo con esa victoria.

CLASIFICACIONES Vuelta a Aragón, etapa 1. Jon Aberasturi (Euskadi-Murias) 4h06:52 2 Carlos Barbero (Movistar) a 1 3 Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias) a 1 4 Dennis Van Winden (Israel) a 1 5 Benjamín Prades (UKYO) a 1 6 Diego Milán (Inteja) a 1 7 Jesús Ezquerra (Burgos) a 1 8 Matteo Moschetti (Polartec-Kometa) a 1 9 Delio Fernández (Delko Marseille) a 1 10 Egoitz Fernández (Fundación Euskadi) a 1 54 Jokin Etxabe (Interpro) a 14 115 Mikel Elorza (Inteja) a 1:41 120 Mikel Alonso (Fundación Euskadi) a 2:32 Vuelta a Aragón, general 1 Jon Aberasturi (Euskadi-Murias) 4h06:42 2 Carlos Barbero (Movistar) a 5 3 Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias) a 7 4 Dennis Van Winden (Israel) a 11 5 Benjamín Prades (Ukyo) a 11 4 Días de Dunkerque 1 Bryan Coquard (Vital Concep) 4h08:46 2 Jasper De Buyst (Lotto Soudal) m.t. 3 Wouter Wippert (Roompot= m.t. 7 Mikel Aristi (Euskadi-Murias) m.t. 127 Julen Irizar (Euskadi-Murias) a 12:54

Se esperaba al alavés, que venía rozando el triunfo. Llevaba dos segundos y dos terceros puestos. El equipo necesitaba su victoria y el Murias gana carreras. Tiene motivos para celebrarlo.

Arrancó a 150 metros

Aberasturi logró la victoria gracias a un ataque a 150 metros de la meta. Su arrancada fue demoledora y no dio opciones a un Barbero que se apresuró a felicitar al ganador.

Por la mañana el equipo había decido no esperar al sprint, sino tratar de sorprender y romper la llegada. La jugada le salió redonda porque el alavés abrió hueco y hasta picó un segundo en meta, con lo que por supuesto se adjudicó además el maillot de líder.

El mánager del Murias, Jon Odriozola, considera que «el punto que nos ha dado correr en Yorkshire» fue clave en la victoria. Y que el triunfo «es la consecuencia del trabajo que veníamos haciendo hasta ahora. Sabe mejor después de haberlo peleado tanto». La satisfacción de Odriozola, alma del proyecto, era enorme.

La de Aberasturi es la segunda victoria del Murias en sus cuatro años de historia, tras la que logró el también alavés Imanol Estévez en la Vuelta al Alentejo el 16 de marzo de 2016.

«Puedo ganar en Europa»

«Es el triunfo más bonito de todos los que tenía hasta ahora. Aquí he demostrado que también puedo ganar carreras en Europa con gente buena, aunque allí también la había», aseguró Aberasturi en meta. «Era una etapa que no consideraba la mejor para mis características, pero me sirve para reafirmar que las victorias que logré en Asia en 2017 no eran casualidad».

«Estoy un poco mejor que el año pasado y lo he podido demostrar en esta llegada. Hasta ahora en el equipo se nos habían escapado unas cuantas victorias por diferentes circunstancias. A 200 metros de meta sabía que debía atacar para entrar primero, y si tenía fuerzas iba a ser muy difícil que me remontasen», dijo un Aberasturi que insistió en que la llegada de la segunda etapa, hoy en Zaragoza, se ajusta mejor a sus características, por lo que no descarta que pueda volver a disponer de una oportunidad para luchar por la victoria. Aunque también sabe que «hay que tener un poco de suerte y no quedarte un poco encerrado o evitar cualquier otra situación».

Aberasturi es el primer jersey amarillo que impone la Vuelta a Aragón trece años después de que lo luciese por última vez el alicantino Rubén Plaza en la localidad zaragozana de Illueca, en 2005. Desaparecida del calendario, este año se ha recuperado la ronda aragonesa.

Hoy se disputa la segunda etapa, que conducirá al pelotón desde Huesca hasta Zaragoza con un recorrido de 194 kilómetros. Sobre el papel, se espera un sprint y Aberasturi tratará de volver a hacer valer su punta de velocidad.