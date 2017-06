Santesteban logra el bronce en el Campeonato de España de fondo en carretera

Ane Santesteban vuelve a sonreír tras el grave accidente que sufrió en marzo cuando un vehículo se la llevó por delante. La ciclista de Errenteria se colgó el bronce en el Campeonato de España de fondo en carretera disputado ayer en Soria. Santesteban no alcanzó a luchar por la victoria en el sprint y se quedó a cinco segundos de la ganadora, la riojana Sheyla Gutiérrez (Cylance Cycling), y Mavi García, plata. Lourdes Oyarbide se escapó en el kilómetro 83 y logró una renta de 35 segundos, pero fue cazada a menos de cuatro para el final.

Hoy llegará el turno para los chicos. Alejandro Valverde (Movistar) parte como principal favorito. «La victoria no es una obsesión, pienso en el Tour», dijo ayer. En esta cita no habrá guipuzcoanos.

En sub23, el manchego Isaac Cantón dio la sorpresa al escaparse en el último repecho antes de la meta tras 145,8 kilómetros. «He arrancado y he preguntado varias veces si iba alguien por delante y me han dicho que no. En meta no me lo creía», confesó el ganador al acabar la carrera.