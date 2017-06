En enero ya metían horas preparando la lejana Quebrantahuesos. El sábado llegó la hora y miles de guipuzcoanos participaron en la clásica cicloturista oscense. La gran mayoría han regresado satisfechos. Cada Quebrantahuesos es un éxito. También lo ha sido para los integrantes del Team Bikain que prepara Mikel Azparren, que en estas mismas páginas explicaban sus expectativas a primeros de año y hoy hacen balance.

Xabier Gurrutxaga quería bajar de seis horas: «Terminé muy contento, en el puesto 30 y en un tiempo de 5h33, que mejora en más de diez minutos mi anterior marca. Se lo tengo que agradecer a mi entrenador y amigo Azparren, que me ayudó mucho hasta la Hoz de Jaca».

El expelotari Aitor Elkoro no se marcaba un reto de tiempo, sino más bien de sensaciones e ilusión. «Cuando comencé mi preparación pesaba 92 kilos y a la Quebrantahuesos llegué con 82. Había hecho dos veces la prueba, ambas por encima de las siete horas y este año la he completado en 6h42. Todo ha sido muy positivo y ya tengo ganas de repetir el próximo año».

Lo más duro, el calor

Aitor Zurutuza quería bajar su marca de 2013, cuando hizo 6h55. «Desde octubre he bajado siete kilos y he terminado la Quebrantahuesos en 6h35. Lo más duro ha sido el calor, sobre todo al final. La Hoz de Jaca, aunque es una tachuela, me pasó factura y terminé con calambres, pero bajar veinte minutos mi marca anterior saliendo en el último cajón es para estar más que satisfecho. Ya he avisado en casa de que el año que viene repito».

Xabier Murua, que había bajado cuatro kilos desde octubre, aseguraba en enero que esperaba rondar las seis horas y media y con esa idea acudió a Sabiñánigo: «El calor ha podido conmigo. Lo más duro fue el Portalet, porque a ocho kilómetros para coronar aparecieron los calambres. Perdí mucho tiempo, una pena, pero terminé contento. Acabé en 6h35, por las 6h54 del año pasado. Lo mejor, la noche en las furgonetas con los de la grupeta».

Xabier Eguren también se había esforzado en la preparación y en su caso había bajado cinco kilos. Esperaba bajar de 6h30, pero el calor le afectó. «En 2016 hice 6h34 pero esta vez me he ido a 6h58. La primera mitad la hice muy bien, pero al principio del Portalet me quedé sin fuerza, vacío. Así que tuve que subir todo el puerto tranquilo, pero cambié el chip, y a disfrutar del paseo. El calor hizo durísima la prueba. No siempre salen las cosas como uno quiere, pero he disfrutado de la bici, que es el objetivo. Estoy agradecido a Mikel Azparren y a Muebles Bikain».

También es parte del grupo de entrenamiento que coordina Mikel Azparren Beñat Barredo, que a principios de año no pudo participar en el reportaje. Su objetivo también era bajar de las seis horas y media. «El año pasado terminé en 6h35 y este, en 6h21, quince minutos menos. Lo más duro ha sido la caída sufrida a siete kilómetros de llegar a Jaca, en la que me golpeé rodilla, codo y cadera. Ha sido importante la ayuda de Azparren, con quien he llevado una preparación exhaustiva».

Rodar junto a Abraham Olano

El propio Mikel Azparren completó la Quebrantahuesos (6h01:16) en el grupo de cabeza, rodando muchos kilómetros junto a su pupilo Gurrutxaga y el mismísimo Abraham Olano, que luce un aspecto idéntico al que tenía cuando era corredor.

Se le vio en cabeza desde el principio y se lanzó hacia arriba en el primer puerto, Somport. Por delante quedaban el Marie Blanque, el Portalet y la Hoz de Jaca, antes de completar los 205 kilómetros.

El Team Bikain regresó a Gipuzkoa con la satisfacción del trabajo bien hecho. Algunos lograron sus objetivos y otros se quedaron cerca, pero el sentimiento compartido era que el trabajo realizado desde hace muchos meses bajo la dirección de Azparren ha merecido la pena y que han podido disfrutar de la Quebrantahuesos.