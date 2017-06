Aritz Bagües: «El salto de categoría es importante»

Aritz Bagües (27 años) es la extensión de su director, Jon Odriozola, dentro del equipo Euskadi-Murias. Llevan juntos desde aficionados y por eso el errenteriarra es el ciclista ideal para conversar sobre la realidad del equipo y sus expectativas ahora que afronta el salto a Continental Profesional.

- Ya ha vuelto a correr. ¿Está recuperado de la tendinitis de rodilla?

- Ahora estoy empezando a sentirme bien. El primer día de la Ruta del Sur sufrí pero después fui mejor. Es a partir de ahora cuando quiero dar mi nivel. Ya he afinado y el cuerpo ha asimilado el trabajo.

- ¿Ya tiene olvidada la lesión?

- Los días de frío todavía siento molestias, pero en general sí. Ha costado, pero ya estoy bien. Ahora disputaré los campeonatos de España, luego Torres Vedras en Portugal y, después, Vuelta a Burgos o Getxo y Portugal, una de las dos opciones. Creo que estoy a buen nivel, entrenando bien, con la lesión superada.

- ¿Se puede decir que ahora empieza de verdad su temporada?

- He estado un mes y medio sin poder tocar siquiera la bici. Eso tira por tierra toda la pretemporada. Volví a correr con solo una semana de entrenamiento por las necesidades del equipo, y he andado todo el día con el gancho. He estado concentrado en altura en La Mongie y bajé a la Ruta del Sur. Todos esos entrenamientos irán saliendo a partir de ahora.

- El Euskadi-Murias no ha tenido nada de suerte con las lesiones.

- No. Caídas que podían salvarse solo con el golpe han provocado fracturas que nos han obligado a parar a varios corredores que estábamos bien. Yo, personalmente, mes y medio sin poder hacer ni cinco minutos de bici. Y como yo, varios compañeros. Ahora estamos casi todos bien y a ver si las cosas empiezan a salir.

- ¿Cómo se ha vivido dentro del equipo la noticia del salto a Continental Profesional en 2018?

- Es una buena noticia y da tranquilidad, sobre todo a Jon Odriozola, que llevaba mucho tiempo haciendo gestiones sin éxito. Sabemos que a lo mejor no habrá sitio para todos en el equipo, pero la noticia es importante. Para nosotros, para corredores vascos de otros equipos y para los ciclistas aficionados. Todos queremos ofrecer lo mejor para estar ahí, aunque Odriozola aún no nos ha comentado nada.

- Está en el equipo desde el principio, las tres temporadas.

- Sí, ya estaba con Odriozola en el Gipuzkoa y llevo los tres años del Murias.

- ¿Es el hombre de confianza del director dentro del equipo?

- Muchas veces me toca realizar ese trabajo y no me importa. Sabe que algunos, aunque sean muy buenos, no saben mandar, o les cuesta, y yo sé realizar esa labor. En cada carrera se cumple una función diferente. En carreras con repechos y de trazado complicado me muevo bien. Yo no soy un escalador y en las etapas de montaña intento ayudar a los compañeros porque sé que no voy a estar en el final. Ya sé cuál es mi lugar en el equipo, según qué carrera. Es importante saber cuál es tu sitio en cada situación, leer la carrera.

- ¿No le ha comentado nada de sus intenciones Jon Odriozola?

- Nada concreto. Lo está atando todo y tampoco le metemos presión. Normalmente, él viene y te dice las cosas. Es directo, no tiene problemas para eso. Yo, personalmente, no le pregunto. Tiene confianza en mí y yo en él.

- ¿Cómo se lleva la incertidumbre?

- Estoy acostumbrado, porque toda mi carrera ha sido así. Siempre de año en año y esto, para mí, es un año más. No es nada raro y estoy tranquilo.

- Pero no es un paso cualquiera...

- El cambio de categoría nos dará acceso, sobre todo, a la Vuelta al País Vasco, la Clásica de Donostia y la Vuelta a España. Para mí, sería especial correr la Clásica, una carrera que me ha gustado siempre, que pasa por delante de mi casa. Por lo demás, ya estamos haciendo un calendario muy bueno. Las condiciones serán mejores a todos los niveles. Pero ya sabemos que no habrá sitio para todos.

- ¿Ve al equipo preparado para dar el salto?

- El equipo está bien. Nos falta ganar. Siempre estamos ahí, pero nos falta ese punto que tiene un ganador. Tenemos escaladores, pero no escaladores ganadores. No tenemos sprinters. Tenemos buena gente para las clásicas, pero no ganadores... Tenemos un buen bloque pero nos falta ese punto. Al final, lo que la gente mira es la clasificación, el que gana. A veces es también un puntito psicológico y si ganas una carrera luego es más fácil.

- ¿Preocupa no ganar?

- Estamos tranquilos. Sabemos qué calendario hacemos y lo difícil que es ganar ahí. Pero creo que llegará esa victoria. Mientras tanto, seguiremos mostrando nuestra personalidad en las carreras, andando delante, buscando las escapadas, y al final llegará.

- ¿Cómo se ve a sí mismo?

- Pienso que he mejorado pero me falta dar otro paso, que creo que es difícil dar si te quedas estancado en la misma categoría. Es una categoría que es profesional, pero a la vez no lo es. Está en el limbo y es difícil. Todo el mundo intenta saltar a otro equipo superior. Eso complica el funcionamiento, porque si trabajas para otros no recoges el premio, y es difícil. Yo, personalmente, ahora me empiezo a ver bien y espero demostrarlo de aquí en adelante.

- ¿Cómo se define como ciclista?

- Ando bien en todos los terrenos, pero no soy el mejor en ninguno. Tiene de bueno que estoy seleccionado para todas las carreras, pero me falta especializarme en algo. Por eso me suele tocar hacer mucho trabajo de equipo. Estoy contento.